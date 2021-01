BOLDUC, Soeur Fernande s.c.s.l.



À la Maison Louise-Élisabeth de Lévis, le 30 décembre 2020, est décédée sœur Fernande Bolduc (en religion sœur Marie-Victorine), sœur de la Charité de St-Louis. Elle était âgée de 90 ans dont 70 ans de vie religieuse, fille de feu dame Victorine Drolet et de feu Albert Bolduc. Elle était native de N.-D. de Grâce, Québec. Elle laisse dans le deuil les membres de sa communauté religieuse, les Sœurs de la Charité de Saint-Louis et leurs personnes associées. Elle était la sœur de feu Alfred Bolduc (Marguerite Breton), feu Pauline Bolduc (feu Marcel Sindon), feu Lucienne, Jacqueline Bolduc (feu Jean-Paul Picard), Cécile Bolduc (Jean-Jacques Messier), Thérèse Bolduc, Louisette Bolduc, Jean-Guy Bolduc (Suzanne Godbout) et de Jean-Claude Bolduc (Gaétane Fournier). Elle laisse aussi dans le deuil ses neveux et nièces.