Des courses inhabituelles

DIVISION EST

Il s’agit ni plus ni moins de la division Métropolitaine, dans laquelle les Bruins et les Sabres ont remplacé les Hurricanes et les Blue Jackets. Évidemment, tous les yeux seront tournés vers Alexis Lafrenière. Réussira-t-il son entrée dans la LNH ? Parlant des Rangers, comment s’amorcera l’ère post-Lundqvist, avec Igor Shesterkin devant le filet ? Du côté de Buffalo, Taylor Hall a fait un choix audacieux en acceptant l’offre des Sabres. Il mise sur son association avec Jack Eichel pour récolter sa part de points. D’ailleurs, ceux-ci ont été très actifs en ajoutant Eric Staal et Cody Eakin au centre. Toutefois, il serait surprenant que ce soit suffisant pour flirter avec le sommet de cette section. Les Flyers, les Penguins et les Capitals devraient être au-devant de la course. Il sera intéressant de voir où les Bruins se situeront.

Boston

Directeur général : Don Sweeney

Don Sweeney Entraîneur-chef : Bruce Cassidy

Bruce Cassidy Arrivée : Craig Smith

Craig Smith Départs : Torey Krug, Joakim Nordstrom, Zdeno Chara

Buffalo

Directeur général : Kevyn Adams

Kevyn Adams Entraîneur-chef : Ralph Krueger

Ralph Krueger Arrivées : Taylor Hall, Eric Staal, Cody Eakin, Brandon Davidson, Matt Irwin, Tobias Rieder

Taylor Hall, Eric Staal, Cody Eakin, Brandon Davidson, Matt Irwin, Tobias Rieder Départs : Michael Frolik, Dominik Kahun, Jimmy Vesey, Johan Larsson, Vladimir Sobotka, Wayne Simmonds, Marcus Johansson

New Jersey

Directeur général : Tom Fitzgerald

Tom Fitzgerald Entraîneur-chef : Lindy Ruff

Lindy Ruff Arrivées : Ryan Murray, Corey Crawford, Andreas Johnsson, Dmitry Kulikov

Ryan Murray, Corey Crawford, Andreas Johnsson, Dmitry Kulikov Départs : Cory Schneider, John Hayden

Islanders

Directeur général : Lou Lamoriello

Lou Lamoriello Entraîneur-chef : Barry Trotz

Barry Trotz Arrivée : Cory Schneider

Cory Schneider Départs : Derick Brassard, Thomas Greiss, Devon Toews

Rangers

Directeur général : Jeff Gorton

Jeff Gorton Entraîneur-chef : David Quinn

David Quinn Arrivées : Alexis Lafrenière, Jack Johnson, Anthony Bitetto, Kevin Rooney

Alexis Lafrenière, Jack Johnson, Anthony Bitetto, Kevin Rooney Départs : Henrik Lundqvist, Jesper Fast, Marc Staal

Philadelphie

Directeur général : Chuck Fletcher

Chuck Fletcher Entraîneur-chef : Alain Vigneault

Alain Vigneault Arrivée : Erik Gustafsson

Erik Gustafsson Départs : Matt Niskanen, Tyler Pitlick, Nate Thompson, Derek Grant

Pittsburgh

Directeur général : Jim Rutherford

Jim Rutherford Entraîneur-chef : Mike Sullivan

Mike Sullivan Arrivées : Kasperi Kapanen, Cody Ceci, Jared McCann, Mike Matheson, Colton Sceviour, Mark Jankowski, Evan Rodrigues

Kasperi Kapanen, Cody Ceci, Jared McCann, Mike Matheson, Colton Sceviour, Mark Jankowski, Evan Rodrigues Départs : Conor Sheary, Dominik Simon, Justin Schultz, Patrick Marleau, Patric Hornqvist, Matt Murray, Nick Bjugstad

Washington

Directeur général : Brian MacLellan

Brian MacLellan Entraîneur-chef : Peter Laviolette

Peter Laviolette Arrivées : Conor Sheary, Zdeno Chara, Trevor van Riemsdyk, Justin Schultz

Conor Sheary, Zdeno Chara, Trevor van Riemsdyk, Justin Schultz Départs : Brayden Holtby, Radko Gudas, Ilya Kovalchuk

DIVISION CENTRALE

La division fourre-tout, celle qui semble regrouper sept formations orphelines. Trois divisions seront représentées dans ce regroupement. Bien que Julien BriseBois ait eu un sérieux casse-tête à résoudre en raison du plafond salarial, le Lightning devrait survoler cette section. Les Hurricanes devraient poursuivre leur progression, même si un point d’interrogation subsiste devant le filet. Du côté de Columbus, John Tortorella trouve toujours le moyen de faire sortir le meilleur de ses joueurs. Ça devrait être encore le cas, à moins qu’il ait fait son temps. Après tout, il dirigera les Blue Jackets pour la sixième saison. Nashville devrait occuper le milieu du peloton. La Floride ? Ça risque de dépendre de Sergei Bobrovsky. Sans compter que Jonathan Huberdeau et Aleksander Barkov ne pourront tout faire seuls. Une chose est certaine, les Blackhawks, qui seront privés de Jonathan Toews pour toute la saison, et les Red Wings fermeront la marche.

Caroline

Directeur général : Don Waddell

Don Waddell Entraîneur-chef : Rod Brind’Amour

Rod Brind’Amour Arrivées : Jesper Fast, Joakim Ryan

Jesper Fast, Joakim Ryan Départs : Justin Williams, Trevor van Riemsdyk, Joel Edmundson

Columbus

Directeur général : Jarmo Kekalainen

Jarmo Kekalainen Entraîneur-chef : John Tortorella

John Tortorella Arrivées : Mikko Koivu, Max Domi

Mikko Koivu, Max Domi Départs : Josh Anderson, Ryan Murray, Markus Nutivaara, Alexander Wennberg

Chicago

Directeur général : Stan Bowman

Stan Bowman Entraîneur-chef : Jeremy Colliton

Jeremy Colliton Arrivée : Carl Soderberg, Lucas Wallmark, Mattias Janmark, Nikita Zadorov

Carl Soderberg, Lucas Wallmark, Mattias Janmark, Nikita Zadorov Départs : Slater Koekkoek, Drake Caggiula, Brandon Saad, Corey Crawford, Olli Maatta

Dallas

Directeur général : Jim Nill

Jim Nill Entraîneur-chef : Rick Bowness

Rick Bowness Arrivée : Mark Pysyk

Mark Pysyk Départs : Corey Perry, Martin Hanzal, Mattias Janmark, Roman Polak

Detroit

Directeur général : Steve Yzerman

Steve Yzerman Entraîneur-chef : Jeff Blashill

Jeff Blashill Arrivées : Vladislav Namestnikov, Thomas Greiss, Troy Stetcher, Jon Merrill, Bobby Ryan, Marc Staal

Vladislav Namestnikov, Thomas Greiss, Troy Stetcher, Jon Merrill, Bobby Ryan, Marc Staal Départs : Dmytro Timashov, Christoffer Ehn, Trevor Daley

Floride

Directeur général : Bill Zito

Bill Zito Entraîneur-chef : Joel Quenneville

Joel Quenneville Arrivées : Anthony Duclair, Vinnie Hinostroza, Alexander Wennberg, Carter Verhaeghe, Radko Gudas, Markus Nutivaara, Patric Hornqvist

Anthony Duclair, Vinnie Hinostroza, Alexander Wennberg, Carter Verhaeghe, Radko Gudas, Markus Nutivaara, Patric Hornqvist Départs : Erik Haula, Evgenii Dadonov, Lucas Wallmark, Mark Pysyk, Dominic Toninato, Josh Brown, Mike Matheson, Colton Sceviour

Nashville

Directeur général : David Poile

David Poile Entraîneur-chef : John Hynes

John Hynes Arrivées : Erik Haula, Brad Richardson, Nick Cousins, Matt Benning, Mark Borowiecki, Luke Kunin

Erik Haula, Brad Richardson, Nick Cousins, Matt Benning, Mark Borowiecki, Luke Kunin Départs : Korbinian Holzer, Craig Smith, Austin Watson, Kyle Turris, Nick Bonino, Dan Hamhuis

Tampa Bay

Directeur général : Julien BriseBois

Julien BriseBois Entraîneur-chef : Jon Cooper

Jon Cooper Arrivée : Aucune

Aucune Départs : Cédric Paquette, Braydon Coburn, Zach Bogosian, Carter Verhaeghe, Kevin Shattenkirk

DIVISION OUEST

Cinq des huit équipes de la division Pacifique se retrouvent au sein de ce groupe. On a repêché Colorado, Minnesota et St. Louis, pour remplacer les trois équipes canadiennes qui en faisaient partie (Calgary, Edmonton, Vancouver). Du point de vue logistique et des déplacements, le Wild et les Blues seront les grands perdants de ce regroupement. Reste à voir si l’embauche de Torey Krug comblera le départ d’Alex Pietrangelo à St. Louis. Au plan du calibre, il s’agira possiblement de la section la plus faible. L’Avalanche et les Golden Knights seront sans pitié pour les trois formations californiennes et les Coyotes. De ces quatre formations, seul l’Arizona a maintenu un dossier supérieur à ,500 l’an dernier. Puisqu’aucun ajout digne de mention n’a été effectué par le directeur général de ces formations, rien n’indique que ce sera différent cette fois.

Anaheim

Directeur général : Bob Murray

Bob Murray Entraîneur-chef : Dallas Eakins

Dallas Eakins Arrivées : Kevin Shattenkirk, Derek Grant

Kevin Shattenkirk, Derek Grant Départs : Matt Irwin, Eric Gudbranson

Arizona

Directeur général : Bill Armstrong

Bill Armstrong Entraîneur-chef : Rick Tocchet

Rick Tocchet Arrivées : Derick Brassard, Drake Caggiula, Johan Larsson, John Hayden, Tyler Pitlick

Derick Brassard, Drake Caggiula, Johan Larsson, John Hayden, Tyler Pitlick Départs : Taylor Hall, Derek Stepan, Carl Soderberg, Brad Richardson, Vinnie Hinostroza

Colorado

Directeur général : Joe Sakic

Joe Sakic Entraîneur-chef : Jared Bednar

Jared Bednar Arrivées : Devon Toews, Brandon Saad

Devon Toews, Brandon Saad Départs : Michael Hutchinson, Matt Nieto, Vladislav Namestnikov, Nikita Zadorov

Los Angeles

Directeur général : Rob Blake

Rob Blake Entraîneur-chef : Todd McLellan

Todd McLellan Arrivées : Andreas Athanasiou, Olli Maatta

Andreas Athanasiou, Olli Maatta Départ : Joakim Ryan

Minnesota

Directeur général : Bill Guerin

Bill Guerin Entraîneur-chef : Dean Evason

Dean Evason Arrivées : Cam Talbot, Nick Bonino, Markus Johansson, Nick Bjugstad

Cam Talbot, Nick Bonino, Markus Johansson, Nick Bjugstad Départs : Alex Galchenyuk, Mikko Koivu, Luke Kunin, Devan Dubnyk, Ryan Donato, Eric Staal

Saint Louis

Directeur général : Doug Armstrong

Doug Armstrong Entraîneur-chef : Craig Berube

Craig Berube Arrivées : Torey Krug, Kyle Clifford

Torey Krug, Kyle Clifford Départs : Alex Pietrangelo, Jake Allen, Alexander Steen

San Jose

Directeur général : Doug Wilson

Doug Wilson Entraîneur-chef : Bob Boughner

Bob Boughner Arrivées : Patrick Marleau, Matt Nieto, Devan Dubnyk, Ryan Donato

Patrick Marleau, Matt Nieto, Devan Dubnyk, Ryan Donato Départs : Joe Thornton, Melker Karlsson, Aaron Dell, Tim Heed

Vegas