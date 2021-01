Dossier spécial LNH 2021: cours d’économie 101

Fidéicommis, fiducie, escrow, salaire différé. Difficile de s’y retrouver dans tout ce jargon financier. À quoi bon, de toute façon ?

Après tout, le commun des mortels s’ennuie de se réunir entre amis pour regarder un match à la télé ou, encore mieux, sur place. Il se fout de ce qu’il considère une chicane de riches entre les propriétaires et les joueurs de la LNH.

Néanmoins, pour vous aider à y voir un peu plus clair, voici un résumé de ce qui attend les joueurs au cours de la prochaine saison.

En plein cœur de la crise sanitaire, en juillet dernier, la LNH et l’Association des joueurs (AJLNH) se sont entendues pour prolonger la convention collective jusqu’à la fin de la saison 2025-2026.

Dans celle-ci, évidemment, on a couché sur papier tout ce qui a trait aux finances. Le nerf de la guerre dans toute négociation entre employeur et employés. C’est encore plus vrai devant l’incertitude provoquée par cette crise sanitaire.

Au-delà des revenus de télé, tout ce qui est inclus dans les revenus reliés au hockey risque d’être bien mince dans la prochaine campagne. Puisque les matchs seront disputés à huis clos ou avec un nombre de spectateurs limité, les revenus découlant de la vente de billets, de la vente de produits dérivés, des concessions alimentaires et des stationnements subiront des coupes impressionnantes.

Or, ces revenus reliés au hockey sont justement la somme que les propriétaires et les joueurs se divisent en parts égales à la fin d’une saison. Pour être certains que le partage soit équitable pour les deux groupes, les joueurs placent, année après année, une partie de leur salaire en fidéicommis, le fameux escrow.

À la fin de l’exercice financier annuel, on ajuste le tir. Si les revenus sont plus élevés que le montant estimé au départ, un pourcentage est remis aux joueurs. Le but est toujours de partager les revenus à 50/50.

Cette fois, en raison de la crise, les joueurs ont convenu de placer un maximum de 20 % de leur salaire en fidéicommis. Selon le site gavingroup.ca, avant la pandémie, jamais les membres de l’AJLNH n’ont placé plus de 17 % de leur salaire en garantie. C’était en 2015-2016 et, au terme de l’exercice financier, 3,33 % de ce montant leur avait été remis.

Payés plus tard

Mais ce n’est pas tout. Les joueurs seront payés pour une saison normale de 82 matchs, même si le calendrier en comptera seulement 56. En contrepartie, ils ont accepté que 10 % de leur salaire, incluant les bonis de signature, leur soit versé ultérieurement, soit lors des trois dernières saisons de la convention collective.

Voici un exemple simple : un joueur qui devait toucher 1 M$ au cours de la prochaine saison verra 200 000 $ de son salaire versé en fidéicommis (escrow de 20 %). Des 800 000 $ restants, 80 000 $ (10 %) ne seront payés que dans quelques années. Bref, à la fin de la saison, ce joueur aura touché un salaire brut de 720 000 $.

Dans le tableau ci-dessous, vous constaterez à quelle échelle chaque joueur du Canadien sera affecté par cette entente.