Du bio pour commencer l’année en beauté!

Rien de mieux pour commencer l’année que deux vins «coup de cœur». Un de Loire, l’autre du Rhône. Les deux sont bios. Il en reste de moins en moins dans le réseau de la SAQ, alors dépêchez-vous!

Buvez moins. Buvez mieux. Et bonne année!

Stéphane Orieux, La Bregeonnette 2019, Muscadet Sèvre et Maine sur Lie, France

19,15 $ - Code SAQ 14238511 – 13,5 % - 3 g/L – Biologique

Du melon de bourgogne à son meilleur! Issu d’un millésime solaire, on devine un muscadet au fruité mûr et au charme immédiat. Un nez tout en finesse évoquant les coquillages, le miel et la poire. La bouche est ronde tout en s’articulant autour d’une acidité aussi vive que fine. Finale saline et soutenue. Une petite merveille à siroter à l’apéro ou, mieux encore, pour accompagner quelques huîtres.

★★★ $$

Les Vins de Thomas, Sur le Fil 2019, Ventoux, France

21,00 $ - Code SAQ 14086634 – 13 % - 1,2 g/L - Biologique

Du grenache en majorité avec une touche de syrah, le tout dans un ensemble très glouglou. Des parfums aguicheurs de prune, de cerise confite et de violette. En bouche, le fruit paraît nourri, mûr donnant une matière sapide et gouleyante à l’image d’un beaujolais de qualité. Bonne allonge en finale avec des notes finement épicées. Un régal à servir plus frais que trop chaud (autour de 14-15 °C).

★★★ $$

Légende

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.