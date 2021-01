NÉRON, Yvonne Beaulieu



Au CHSLD Saint-Augustin, le 30 décembre 2020, à l'âge de 91 ans, est décédée dame Yvonne Beaulieu, épouse de feu monsieur Émilien Néron, fille de feu Joseph Beaulieu et de feu Laura Boulianne. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil, ses enfants : Alain Néron (Dominique L'Italien) et feu Lise; ses petits-enfants : Gabrielle Néron (Nicolas Beaulieu) et Laurence Néron (Guillaume Lévesque); ses arrière-petits-enfants : Jasmine, Eli et Maël, ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le chsld Sacré-Cœur pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Canadienne du rein, 1675, chemin Sainte-Foy, local 101, Québec, QC, G1S 2P7, tél : 418-683-1449.