GOSSELIN, Françoise



À l'unité de soins palliatifs de l'Institut universitaire en santé mentale de Québec (IUSMQ), le 29 décembre 2020, à l'âge de 90 ans, est décédée madame Françoise Gosselin, épouse de feu Roger Morin, fille de feu Ovila Gosselin et de feu Maria Pelletier. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil, ses enfants et leurs conjoints (es) : Pierre (Gisèle Meunier), Louis (Dominique Auclair), Francine (Claude Pépin), Sylvie (Michel Goddu), Guy et François. Elle laisse aussi dans le deuil ses 11 petits-enfants : Jean-François et Catherine Meunier-Morin, Alexandre, Sébastien et Antoine Morin-Auclair, Jason et Samantha Dacosta, Sarah Bell, Jamie Morin, Alexia Simard et Nathan Morin ainsi que ses 6 arrière-petits-enfants : Édouard, Anne, Arthur, Lauréanne, Kelly et Alicia, ainsi que de nombreux neveux et nièces. Elle laisse aussi dans le deuil, sa sœur Pauline Gosselin (Jacques Drolet), ses belles-sœurs Denise Bilodeau (feu Gérald Gosselin) et Madeleine Valcourt (feu Paul Morin), ses beaux-frères Maurice Maltais (Cécile Deschênes) et Jules Morin, frère du Sacré Cœur. Elle est allée rejoindre les membres de sa famille : son époux, Roger Morin, Jean-Marc Gosselin (Lucie Demers), Gérald Gosselin, Pierrette Gosselin (Jacques Morrisset), Marielle Gosselin (Gaston Drouin), Lucille Morin (Benoît Yaccarini), Lise Morin, Michèle Morin (Jacques Côté), Paul Morin, Andrée Morin. La famille souhaite remercier le personnel du Manoir et des Cours de l'Atrium, de l'équipe des soins palliatifs du CLSC La Source, de l'équipe de l'unité de soins palliatifs de l'Institut universitaire en santé mentale de Québec, la Dr Johanne Blais de l'hôpital Saint-François d'Assise ainsi que le Dr François Parent de l'Hôtel-Dieu de Québec. A tous, un immense merci pour toute l'attention accordée et pour l'excellence des soins offerts. L'inhumation des cendres aura lieu ultérieurement au Mausolée Marie de l'Incarnation du cimetière Saint-Charles. Vos marques de reconnaissance peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau #214, Québec, Québec, Téléphone : 418 683-8666, Site web : www.cancer.caElle a été confiée au