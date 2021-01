Les bandes dessinées plaisent à de nombreuses personnes. Nul besoin d’être tintinophiles pour parcourir avec ravissement des histoires où se côtoient l’art des mots et la gourmandise de l’œil. Les dessins, souvent de réelles œuvres d’art, suffisent parfois, à eux seuls, à transporter les lecteurs.lectrices dans un univers chargé d’aventures rocambolesques. Que diriez-vous d’ouvrir la porte sur l’univers des BD érotiques ?

Puisque la représentation de la sexualité compose LE sujet de prédilection de la bande dessinée érotique, il est tout naturel que son pouvoir réside dans le fait d’offrir aux passionné.e.s de cette lecture, des images qui appuient un récit pimenté.

On ne parle pas de BD pornographique.

En effet, dans cette dernière, la représentation de l’acte sexuel se réduit parfois en images convenues, de comportements suffisamment explicites, mais d’où peu de désir peut surgir.

On parle plutôt de BD érotique.

Dans ce cas, on s’amuse à flirter entre le cru et le clair, mais également entre l’inattendu et la mise en bouche, tout en suivant le filon du récit. L’histoire, mise en images, laisse alors une place à l’imaginaire, la décomplexe pour mieux permettre aux lecteurs.lectrices de la sublimer. Voilà en quoi elle peut s’avérer très intéressante, et même très excitante !

Pimenter ses petits plaisirs

Oser découvrir ce qu’est la BD érotique peut permettre à certaines personnes d’explorer un monde de fantasmes jusqu’alors inconnu.

Les dessins, lorsque bien rendus, permettent à l’imaginaire de travailler sur des scénarios qui n’ont pas encore été visités ou qui ne le seraient pas autrement. Lue avec ou sans partenaire, la BD érotique place le ton dès les premières pages et dirige vers un fleuve de sensations. Voici quelques titres, mais il en existe plusieurs autres évidemment :

Photos courtoisie

Esmera, de Vince Zep, publié aux éditions Glénat

Hot Charlotte, de Ennio Ecuba&AL, publié aux éditions Drugstore

Fantasmes d’Arabie tome 6, par Carlos Trillo, publié aux éditions Drugstore

Arthur et Janet, à fleur de peaux, par Jean-Luc Cornette, publié aux éditions L’Écho des Savanes

Et la liste peut s’allonger au gré de vos désirs de lecture !