L’équilibre sur tous les fronts

Marc Bergevin a sorti le chéquier au cours des derniers mois afin de construire une équipe beaucoup plus compétitive. Le Canadien a réalisé de bons coups avec l’arrivée de quatre joueurs clés : Jake Allen, Josh Anderson, Tyler Toffoli et Joel Edmundson.

• À lire aussi: Dossier spécial LNH 2021: le Canadien peut viser haut

Bergevin n’a pas sacrifié une tonne d’espoirs ou vidé sa banque de choix pour obtenir du renfort à toutes les positions. En gros, le directeur général du Tricolore a simplement échangé Max Domi – qui ne cadrait plus dans les plans de l’équipe – aux Blue Jackets de Columbus pour mettre la main sur Anderson.

Depuis l’élimination du CH en six matchs au premier tour des séries contre les Flyers de Philadelphie, Bergevin a souvent répété que son équipe se dirigeait dans le bon chemin. Il se disait encouragé par la progression de ses deux jeunes centres, Nick Suzuki et Jesperi Kotkaniemi, mais aussi par l’arrivée imminente du défenseur Alexander Romanov.

Des outils de plus

Au cours de la saison morte, Bergevin a offert les outils à Claude Julien pour améliorer l’équipe. À quelques semaines de l’ouverture de la saison, le DG a aussi pigé dans la cour des joueurs autonomes en donnant des contrats d’un an et 750 000 $ à deux ailiers expérimentés en Corey Perry et Michael Frolik.

À la position de gardien, Allen apportera un précieux bagage d’expérience. Avant l’émergence de Jordan Binnington lors de la saison 2018-2019, Allen remplissait le rôle de numéro un avec les Blues de St. Louis. Âgé de 30 ans, le Néo-Brunswickois a encore de l’essence dans son réservoir. Avec Allen comme gardien numéro deux, le CH aura l’occasion de maximiser la valeur de son plus gros investissement au sein de l’équipe en Price.

Pour une fois, le numéro 31 jouera une quantité de matchs raisonnable, un facteur très important dans un calendrier condensé.

À l’attaque, le CH a ajouté un ailier de puissance en Anderson et un bon marqueur en Toffoli. Les deux ailiers s’intégreront au top 9 à l’attaque et ils joueront des rôles importants en supériorité numérique.

Du haut de ses 6 pi 3 po et 222 lb, Anderson apportera une dimension rare chez le CH. Il y aura enfin un gros ailier robuste et intimidant. À son arrivée à Montréal, l’Ontarien cherchera à effacer de sa mémoire sa dernière saison à Columbus, minée par une blessure à l’épaule.

Du renfort à la ligne bleue

À la ligne bleue, l’entraîneur adjoint Luke Richardson travaillera avec deux nouveaux défenseurs en Edmundson et Romanov, un vétéran et une recrue. En Edmundson, le CH espère avoir déniché un autre défenseur dans le moule de Ben Chiarot. Pour Romanov, il y aura une période d’adaptation à sa première année en Amérique du Nord, mais rarement le CH s’est montré aussi enthousiaste avec un de ses espoirs.

Julien a déjà confirmé qu’il y a une place pour le Russe dans son top 6 à la ligne bleue.

Il y a maintenant de plus grandes attentes avec cette équipe. Julien a de meilleures cartes dans son jeu, mais il devra trouver les combinaisons gagnantes. Il doit maintenant faire passer le CH à une autre étape.

Parlant de combinaisons, Le Journal vous propose la formation probable pour cette saison 2021. Si Julien n’a pas tendance à brasser aussi souvent ses cartes que Michel Therrien à l’époque, il aura le loisir de mélanger les ingrédients pour ses trois premiers trios à l’attaque.

Le pilote de 60 ans a déjà dit qu’il n’aime pas numéroter ses trios. Mais pour les besoins de l’exercice, on vous offre les quatre premiers trios de l’équipe.

Formation probable

Photo d'archives, AFP

À L’ATTAQUE

Tatar | Danault | Gallagher

Photos d'archives, USA Today Sports et AFP

Un premier trio stable. Depuis deux ans, Phillip Danault, Tomas Tatar et Brendan Gallagher ont développé une grande complicité. Ils peuvent remplir plusieurs missions, autant offensivement que défensivement.

Drouin | Suzuki | Anderson

Nick Suzuki et Jonathan Drouin ont montré des signes intéressants ensemble lors du parcours de l’équipe en séries. Les deux attaquants créatifs profiteront de la présence d’un gros ailier comme Josh Anderson.

Toffoli | Kotkaniemi | Armia

Julien misera sur un bon troisième trio, capable d’offrir une contribution offensive. Si Kotkaniemi poursuit sur sa lancée des séries, il se retrouverait avec un marqueur en Tyler Toffoli et un ailier doté de mains rapides et qui excelle pour protéger la rondelle en Joel Armia.

Lehkonen | Evans | Byron

Le mot profondeur revient souvent. Artturi Lehkonen et Paul Byron ont souvent joué au sein de la troisième unité dans le passé, mais il y a maintenant congestion au sein du top 9. Jake Evans gagnera en confiance avec deux vétérans.

À LA DÉFENSE

Chiarot | Weber

Photo d'archives, AFP

Deux gros bonshommes, deux défenseurs qui ont appris à se connaître l’an dernier. Un bon premier duo.

Edmundson | Petry

Jeff Petry, un rapide patineur et excellent pour relancer l’attaque, se retrouvera avec Joel Edmundson, un arrière à caractère principalement défensif. Un mélange intéressant.

Kulak | Romanov

Brett Kulak a redoré son blason lors des séries face aux Penguins et aux Flyers. L’Albertain apportera de l’expérience aux côtés d’Alexander Romanov, l’un des très beaux espoirs de l’organisation.

DEVANT LE FILET

Price

Carey Price reste la pierre angulaire de l’équipe. Il dictera encore une fois en grande partie le sort du CH.

Allen

Photo d'archives, Pierre-Paul Poulin

Un numéro deux de qualité, le CH n’a pas souvent eu ce luxe. L’ancien des Blues offrira du repos à Price, mais il devra aussi gagner sa part de départs.

LES EXTRAS

Perry | Mete

Photo d'archives, Ben Pelosse

Le CH misera sur des réservistes de luxe en Corey Perry et Victor Mete, à condition de respecter le plafond salarial. Perry reste une présence devant le filet adverse et il joue avec hargne. Quant à lui, Victor Mete se retrouvera dans l’inconfortable chaise du septième défenseur, une nouvelle réalité pour lui.

ÉQUIPE DE RÉSERVISTES

Poehling | Frolik | Ouellet | McNiven