Les centres de pêche blanche

Près de 210 000 adeptes taquineront les différentes espèces de poissons permises sous la croûte gelée au cours des prochains mois. Il y a même fort à parier que ce nombre augmentera en ces temps de pandémie.

Bien que de nombreux amateurs tenteront leur chance par eux-mêmes et par leurs propres moyens sur divers plans d’eau, il y a une bonne majorité de mordus qui préférera opter pour un endroit spécialisé dans ce domaine précis. Ils pourront y laisser leur cabane pour la saison. La clientèle occasionnelle, pour sa part, pourra louer une cabane et des brimbales et demander qu’on perce ses trous.

Travail ardu

À une certaine époque, on retrouvait des petits guides indiquant les différents endroits structurés. De nos jours, même en se servant de tous les outils de recherche modernes, on ne pourrait même pas localiser 40 % des centres de pêche blanche.

Au cours du mois de novembre, j’ai fait des recherches intensives pendant plusieurs jours, appelé tous mes contacts, demandé l’aide de ma communauté Facebook à plusieurs reprises, etc. J’ai alors pu identifier 70 % d’entre eux. Ce sont les vendeurs d’appâts Frédéric Masse et Jonathan Rondeau qui m’ont fourni le plus de renseignements utiles. Voici donc la liste, la plus complète possible en fonction des informations obtenues, des centres de pêche situés le long du couloir fluvial et de ses affluents ainsi que de la baie Missisquoi.

Lac des Deux Montagnes (zone 8)

Centre de pêche Sainte-Marthe DT

Adresse : au bout de la 37e Avenue à Sainte-Marthe-sur-le-Lac

Téléphone/Facebook : 514 463-2760, centre de pêche sainte-marthe dt

Espèces visées en ordre : brochet, perchaude, doré.

Nombre de cabanes en location : 10

Vente d’appâts naturels : Ménés morts, vers de terre.

Centre de pêche Saint-André-d’Argenteuil

Adresse : 340, du Long-Sault, St-André-d’Argenteuil

Téléphone/Facebook/Internet : 450 537-3100, groups/centredepechestandre/, cdpdargenteuil.com

Espèces visées en ordre : marigane, perchaude et doré.

Nombre de cabanes en location : 52

Services supplémentaires : Food truck, toilettes chauffées. Douche, laveuse et sécheuse pour membres annuels.

Vente d’appâts naturels : Ménés morts, asticots, vers de terre

Centre de pêche La Madeleine

Adresse : 370, ch. de la Grande-Ligne, Rigaud

Téléphone/Facebook/Internet : 514 975-7962, pechelamadeleine, pechelamadeleine.com

Espèces visées en ordre : brochet, doré, perchaude.

Nombre de cabanes en location : 0 cette année à cause de la COVID, habituellement 36

Vente d’appâts naturels : Ménés morts

Centre de pêche chez Robert

Adresse : 1460, Rang Ste-Philomène, Oka (Kanesatake)

Téléphone/Facebook/Internet : 450 479-6450, centredepeche chez robert, centredepechechezrobert.com

Espèces visées en ordre : doré, brochet, perchaude.

Nombre de cabanes en location : 45

Vente d’appâts naturels : Ménés

Lac Saint-Louis (zone 8)

Village sur glace CNB

Adresse : 216, boulevard de Maple Grove, Beauharnois

Téléphone/Facebook : 450 540-1134, Village sur Glace CNB

Espèces visées en ordre : perchaude, brochet, doré.

Nombre de cabanes en location : 15

Vente d’appâts naturels : Ménés morts, asticots.

Centre de pêche C.R.

Adresse : 1063, route de Lotbinière, Vaudreuil-Dorion

Téléphone/Facebook/Internet : 514 299 4171, centredepechecr, centredepechecr.ca

Espèces visées en ordre : doré, perchaude, brochet.

Nombre de cabanes en location : 80

Vente d’appâts naturels : Ménés morts, vers de terre, asticots.

Rivière des Mille-Îles (zone 8)

Aventure Mille-Îles

Adresse : 1553, rue du Parc des Plaines, Laval

Téléphone/Facebook/Internet : 514 463-1402, aventuremilleiles, aventuremille-iles.com

Espèces visées en ordre : perchaude, brochet, doré.

Nombre de cabanes en location : 10

Vente d’appâts naturels : Ménés morts.

Parc de la rivière des Mille-Îles

Adresse : 345, boul. Sainte-Rose, Laval

Téléphone/Facebook/Internet : 450 622-1020, parcmilleiles, parc-mille-iles.qc.ca/

Espèces visées en ordre : perchaude, brochet, doré.

Nombre de cabanes en location : 15

Services supplémentaires : Guides/animateurs

Vente d’appâts naturels : N/D

Lac Saint-Pierre (zone 7)

Permis d’aire faunique communautaire requis

Domaine Lac Saint-Pierre

Adresse : 75, rang Lac Saint-Pierre Est, Louiseville

Téléphone/Facebook/Internet : 819 228-8819, Domaine-du-lac-St-Pierre, domainelacstpierre.com

Espèces visées en ordre : doré, brochet, perchaude (remise à l’eau).

Nombre de cabanes en location : 10

Services supplémentaires : Hébergement, café-boutique

Vente d’appâts naturels : Ménés morts, vers de terre.

Centre de pêche La Pêcheresse

Adresse : Pointe Yamachiche, Yamachiche

Téléphone/Facebook : 819 692-4192, Centre de pêche La Pêcheresse

Espèces visées en ordre : doré, brochet, perchaude (remise à l’eau).

Nombre de cabanes en location : 25

Vente d’appâts naturels : Ménés morts.

Pourvoirie Roger Gladu

Adresse : 2450, rang Saint-Pierre, Saint-Ignace-de-Loyola

Téléphone/Facebook/Internet : 1 866 836-1317, pourvoirierogergladu, pourvoirierogergladu.com

Espèces visées en ordre : doré, brochet, perchaude (remise à l’eau).

Nom de la page Facebook : pourvoirierogergladu

Vente d’appâts naturels : Ménés morts, vers de terre.

Marina le Nid d’Aigle

Adresse : 21, route du Nord, Maskinongé

Téléphone/Facebook/Internet : 819 227-1717, Marina le Nid d’Aigle, marinaniddaigle.ca

Espèces visées en ordre : doré, brochet, perchaude (remise à l’eau).

Nombre de cabanes en location : 7

Vente d’appâts naturels : Ménés morts.

Marina Chenal du Nord

Adresse : 195, rang du Fleuve, Saint-Barthélemy

Téléphone : 450 885-1212

Espèces visées en ordre : doré, brochet, perchaude (remise à l’eau).

Nombre de cabanes en location : 11

Vente d’appâts naturels : Ménés morts.

Centre de pêche Bas de la Rivière

Adresse : 3420, rang Bas-de-la-Rivière, Nicolet

Téléphone/Facebook : 819 384-1685, Centre de pêche Bas de la Rivière

Espèces visées en ordre : doré jaune, doré noir, brochet.

Nombre de cabanes en location : 5

Vente d’appâts naturels : Ménés morts.

Fleuve Saint-Laurent (zone 7 et 8)

Association de pêche blanche de Lavaltrie

Adresse : 930, rue Rosalie-Cadron, Lavaltrie

Téléphone/Facebook/Internet : 450 586-4665, apblavaltrie, associationpecheblanchelavaltrie.com

Espèces visées en ordre : doré, brochet, perchaude.

Nombre de cabanes en location : 6

Vente d’appâts naturels : Ménés morts, vers de terre.

L’Association de chasse et pêche de Contrecœur

Adresse : 6440, route Marie-Victorin, Contrecœur

Téléphone/Facebook/Internet : 450 401-0602, acpcontrecoeur, acpcontrecoeur.com

Espèces visées en ordre : doré, brochet, perchaude.

Nombre de cabanes en location : 15

Vente d’appâts naturels : Ménés morts, vers de terre, asticots.

Centre de pêche Jox S.E.N.C.

Adresse : 680, avenue des Hirondelles, Bécancour

Téléphone/Facebook : 418 333-3587, Jox Fishing

Espèces visées en ordre : doré jaune, doré noir, brochet.

Nombre de cabanes en location : 6

Vente d’appâts naturels : Ménés morts

Baie Missisquoi (zone 8)

Courchesne pêche sur glace

Adresse : 200, avenue de Venise O, Venise-en-Québec

Téléphone/Facebook/Internet : 450 244-5933, courchesne pêche sur glace, pechesurglace.ca

Espèces visées en ordre : perchaude, brochet, achigan.

Nombre de cabanes en location : 35

Vente d’appâts naturels : Ménés morts, vers de terre, asticots.

Pêche chez Bob

Adresse : 452, avenue Missisquoi, Venise-en-Québec

Téléphone/Facebook : 514 863-3448, pêche chez bob

Espèces visées en ordre : perchaude, achigan, brochet

Nombre de cabanes en location : 20

Vente d’appâts naturels : Ménés morts, vers de terre, asticots.

Chez Lachance

Adresse : 2070, 10e Rue, Saint-Georges-de-Clarenceville

Téléphone/Internet : 514 231-1228, chezlachance.com

Espèces visées en ordre : perchaude, brochet, baret.

Nombre de cabanes en location : 25

Vente d’appâts naturels : Ménés morts, vers de terre, asticots.

Activités Plein Air Philipsburg

Adresse : 197, avenue Champlain, Philipsburg

Téléphone/Facebook/Internet : 450 248-2210, Activités Plein Air Philipsburg, activitespleinairphilipsburg.com

Espèces visées en ordre : perchaude, brochet, achigan.

Nombre de cabanes en location : 45

Vente d’appâts naturels : Ménés morts, vers de terre, asticots.

Pêche chez Miller

Adresse : 2388, Meadow, Saint-Georges-de-Clarenceville

Téléphone/Facebook/Internet : 450 350-1500, Pêche chez Miller, pechechezmiller.com

Espèces visées en ordre : perchaude, achigan, brochet.

Nombre de cabanes en location : 15

Vente d’appâts naturels : Ménés morts, vers de terre, asticots.

Rivière des Outaouais (zone 25)

Centre de pêche blanche de Gatineau (anciennement appelée Pourvoirie Masson-Angers)

Adresse : 540, chemin de Montréal Ouest, Gatineau

Téléphone/Facebook/Internet : 819 281-9733, pecheblanchegatineau, pecheblanchegatineau.com

Espèces visées en ordre : brochet, marigane et perchaude.

Nombre de cabanes en location : 90

Vente d’appâts naturels : Ménés morts et vers de terre.

Centre de pêche des Sportifs

Adresse : 457, route des Outaouais, Brownsburg-Chatham

Téléphone/Facebook: 514 779-5571, centredepechedessportifs

Espèces visées en ordre : brochet, doré, perchaude.

Nombre de cabanes en location : 20

Vente d’appâts naturels : Ménés morts.

Mauvaise appellation

La plupart des gens se servent du nom de pourvoirie pour désigner les centres de pêche blanche. Selon Dominic Dugré, de la Fédération des pourvoiries du Québec : « Nul ne peut, pour désigner un immeuble, une entreprise ou un organisme quelconque, utiliser l’expression pourvoyeur de chasse, pourvoyeur de pêche, pourvoirie de chasse ou pourvoirie de pêche ou une autre expression comprenant ces termes, à moins d’être titulaire d’un permis de pourvoirie délivré conformément à la présente loi. On entend par pourvoirie une entreprise qui offre, contre rémunération, de l’hébergement et des services ou de l’équipement pour la pratique... »