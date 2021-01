MacKinnon au sommet

Depuis quelques années, la question à savoir qui est le meilleur joueur de la LNH implique toujours les mêmes noms.

Connor McDavid ou Sidney Crosby ?

Connor McDavid ou Leon Draisaitl ? Une question qui s’impose à la suite de la formidable saison qu’a connue le joueur allemand, l’an dernier.

Draisaitl ou MacKinnon ?

Draisaitl ou Crosby ?

McDavid ou MacKinnon ?

Si vous optez pour McDavid, personne ne contestera votre choix. Si vous choisissiez Draisaitl, on comprendra. Si vous choisissiez MacKinnon, on dira : pourquoi pas ? Et Crosby ? Il demeure toujours un joueur d’exception, mais on doit reconnaître que les jeunes loups lui causent des soucis.

Faire la compilation des 50 meilleurs joueurs de la Ligue nationale exige une attention sur l’impact qu’ils exercent au sein de leur formation. Les statistiques s’avèrent un critère d’une grande importance, surtout la façon dont ces chiffres ont été accumulés.

L’impact sur les résultats

Les résultats de leur formation doivent également être au rendez-vous au classement final, sans oublier leur caractère et leur comportement dans les matchs où habituellement les joueurs d’exception exploitent toutes leurs ressources.

Nathan MacKinnon a terminé 17 points derrière Draisaitl dans la course pour le trophée Art-Ross en 2019-2020. Mais, attention, son équipe a présenté de meilleurs résultats, autant en saison régulière que pendant les séries éliminatoires.

Cet été, il a récolté 25 points en 15 matchs des séries.

MacKinnon est un joueur dynamique, puissant, il excelle dans la haute compétition. Au cours des deux dernières années, il a donné à l’Avalanche l’opportunité de se produire en séries éliminatoires. Il a terminé la saison avec 93 points et un différentiel de +13.

Est-il supérieur aux deux joueurs des Oilers ?

Il s’agit d’un débat qui donne un résultat difficile à mettre en doute.

Je crois cependant que MacKinnon s’est démarqué dans l’adversité. Exemple : souvent pendant la saison, il a dû composer avec de nouveaux ailiers alors que Mikko Rantanen et Gabriel Landeskog étaient sur la touche. Malgré l’absence de ses deux ailiers, il a tenu le gouvernail et son équipe a maintenu la cadence.

McDavid a raté sept matchs, mais il a tout de même terminé la saison avec 97 points, 13 de moins que Draisaitl. Cependant, il y a quatre ans, alors que les Oilers avaient fait une présence remarquée en séries éliminatoires, ça n’a pas été trop reluisant depuis.

À McDavid d’y voir. À Draisaitl également.

Le général hedman

S’il y a un joueur qui doit appartenir au top 3 de la ligue, c’est le défenseur Victor Hedman, le général du Lightning de Tampa Bay. Il est un digne successeur du Suédois Nicklas Lidstrom qui, pendant plusieurs saisons, fut le défenseur le plus dominant de la ligue.

Devant le filet, Connor Hellebuyck ou Andrei Vasilevskiy ?

Les deux gardiens ont dominé leur profession l’an dernier. Hellebuyck a remporté le trophée du meilleur gardien alors que Vasilevskiy a mené le Lightning aux grands honneurs.

Des recrues remarquées

Quelques recrues ont également percé notre classement des 50 meilleurs joueurs, deux défenseurs. Cale Makar n’a pas tardé à s’emparer du poste de défenseur par excellence chez l’Avalanche et Quinn Hughes a largement contribué aux succès inattendus des Canucks.

Quelques noms importants ont raté l’examen de l’an dernier, mais encore faut-il rappeler qu’on a dû stopper les activités le 12 mars 2020. Que les séries éliminatoires ont été disputées en pleine canicule.

Steven Stamkos, Tyler Seguin, Mark Giordano, Blake Wheeler, Brent Burns, Erik Karlsson, Johnny Gaudreau, Morgan Rielly, Logan Couture, Jonathan Toews, Sergei Bobrovsky, Claude Giroux, John Klingberg, Jake Guentzel et Max Domi ont laissé leur place à de jeunes joueurs qui ont atteint des sommets inattendus.

Ces vétérans pourraient bien retrouver leur place habituelle alors qu’on s’apprête à disputer un calendrier de 56 matchs.

Voici la compilation des 50 meilleurs joueurs.

*Le chiffre entre parenthèses indique le classement du joueur l’an dernier | (NC) Ne figuraient pas sur la liste l’an dernier

1. Nathan MacKINNON (3)

Colorado

L’Avalanche, c’est son équipe. Tout repose sur ses épaules et, dans l’adversité, il est l’un des compétiteurs les plus acharnés. Un Mark Messier des temps modernes avec un peu plus de talent en attaque.

2. Connor McDAVID (1)

Edmonton

Le joueur le plus spectaculaire de la ligue. Il a connu une brillante campagne après avoir soigné une grave blessure à une jambe pendant l’entre-saison.

3. Victor HEDMAN (11)

Tampa Bay

Sans le moindre doute le grand leader de la formation de Tampa Bay. Un défenseur qui possède tous les attributs. Il parvient toujours à s’illustrer dans les matchs d’une grande importance.

4. Leon DRAISAITL (21)

Edmonton

Ce fut l’éclosion du joueur allemand. Il a démontré qu’il ne mise pas uniquement sur McDavid pour se démarquer. Il a terminé au premier rang des pointeurs sans être vraiment inquiété.

5. Artemi PANARIN (24)

NY Rangers

Les dirigeants des Rangers ont prévu cinq ans pour la reconstruction de l’équipe. Il a suffi de trois ans tout au plus grâce à la performance exceptionnelle du joueur russe embauché par le biais du marché des joueurs autonomes.

6. David PASTRNAK (20)

Boston

Un marqueur exceptionnel. Il complète avec Bergeron et Marchand l’un des trios les plus prolifiques de la ligue. Il réussit à trouver l’espace pour bien manœuvrer et il représente une menace constante pour les gardiens.

7. Sidney CROSBY (4)

Pittsburgh

Bon, il prend de l’âge, il ne produit plus comme avant, mais à sa défense, les blessures lui ont fait rater plusieurs matchs et les Penguins n’ont plus autant de profondeur.

8. Brayden POINT (19)

Tampa Bay

Une révélation. On savait qu’il avait le talent pour réussir, mais on ne croyait pas qu’il s’imposerait aussi rapidement comme l’un des meilleurs joueurs de centre de la ligue. Il a été génial en séries éliminatoires.

9. Alex OVECHKIN (9)

Washington

Que dire de plus sur le capitaine des Capitals ? Il dispute la dernière année de son entente de 13 ans. Il n’a rien perdu de son efficacité à marquer des buts, il maintient la cadence dans l’espoir de rejoindre Gretzky.

10. Auston MATTHEWS (12)

Toronto

Le joueur le plus explosif chez les Maple Leafs. Un centre intelligent qui possède l’un des meilleurs tirs de la ligue et il est chaque année un candidat au trophée Maurice-Richard.

11. Nikita KUCHEROV (2)

Tampa Bay

Il va rater la prochaine saison, dommage. Un joueur qui a chassé les doutes sur son intensité alors qu’il a été l’une des figures dominantes du Lightning lors des dernières séries éliminatoires.

12. Patrick KANE (5)

Chicago

Même si son équipe est en période de reconstruction, qu’elle ne possède plus de défenseurs efficaces pour relancer l’attaque, il maintient les standards qui distinguent les joueurs étoiles.

13. Brad MARCHAND (14)

Boston

Une vraie peste et un compétiteur acharné. Au fil des ans, il a gravi les échelons et appartient maintenant à un groupe très sélect. L’un des meilleurs ailiers de la ligue et un joueur polyvalent.

14. Jack EICHEL (38)

Buffalo

Un joueur qui n’a pas encore obtenu l’environnement lui permettant d’étaler son formidable talent. Mais l’an dernier, il a été le grand leader des Sabres. Sa patience a toutefois des limites avec l’organisation.

15. Ryan O’REILLY (10)

St. Louis

Nouveau capitaine des Blues, un joueur qui aura encore plus de responsabilités au sein d’une équipe qui a quelque peu régressé. Un excellent fabricant de jeux à qui l’on confie plusieurs missions.

16. Connor HELLEBUYCK (NC)

Winnipeg

Si les Jets ont participé aux séries éliminatoires, c’est grâce à lui. Il a d’ailleurs été élu le meilleur gardien de la LNH en 2019-2020. Il aurait pu gagner le trophée Hart. Dominant pendant toute la saison.

17. Andrei VASILEVSKIY (13)

Tampa Bay

Non seulement est-il un gardien de premier plan, mais il sait comment gagner les matchs importants. Il est imposant et ne manque jamais d’énergie. Ses performances sont impressionnantes.

18. Elias PETTERSSON (49)

Vancouver

Les Canucks ont complété leur virage jeunesse, maintenant il s’agit d’obtenir les résultats escomptés et ce joueur de centre est la clé de l’organisation. Il a connu une saison à faire rêver les partisans de l’équipe.

19. Sebastian AHO (42)

Caroline

Le joueur de centre le plus talentueux de sa formation et il appartient maintenant à l’élite du circuit. Il est un très bon marqueur et un excellent fabricant de jeux. Il est le joueur à surveiller en supériorité numérique.

20. Roman JOSI (36)

Nashville

Enfin, son talent a été reconnu. Le récipiendaire du trophée Norris a réussi l’impensable : dominer son équipe dans tous les aspects. Il a évité une saison désastreuse à Nashville.

21. Mark SCHEIFELE (30)

Winnipeg

Il possède un gabarit imposant, il est un fier compétiteur, mais il joue pour une organisation qui a du mal à garder les effectifs en place. Un solide compétiteur et un joueur d’impact.

22. Seth JONES (28)

Columbus

Le prochain gagnant du trophée Norris ? Possible. Un défenseur qui a offert une performance exceptionnelle pendant les dernières séries éliminatoires. Brillant en défensive et créatif en attaque.

23. Mathew BARZAL (NC)

NY Islanders

Il a succédé à John Tavares et, au cours des deux dernières saisons, son équipe a participé à quatre rondes des séries éliminatoires. Il s’agit d’un résultat impressionnant pour un jeune joueur de centre.

24. Patrice BERGERON (7)

Boston

Les blessures ont grandement affecté le nouveau capitane des Bruins. Sa production, inévitablement, a connu une légère baisse, mais il demeure l’un des joueurs les plus complets du circuit.

25. Evgeni MALKIN (41)

Pittsburgh

Il a été décevant pendant les séries éliminatoires. Pourtant, il avait connu une solide saison, particulièrement pendant l’absence de Crosby. Un joueur imposant qui possède un talent hors du commun.

26. Mitchell MARNER (12)

Toronto

Il a perdu des points... mais n’oublions pas les blessures. Sévèrement critiqué après l’élimination des Leafs face aux Blue Jackets, il devra se démarquer au cours de la prochaine saison. La pression sera forte.

27. Alex PIETRANGELO (46)

Vegas

Il a signé un nouveau contrat avec la formation de Vegas. Il était le joueur autonome le plus convoité. Il se retrouve avec une excellente équipe et son expérience profitera énormément aux Golden Knights.

28. John CARLSON (34)

Washington

Aucun défenseur n’a récolté autant de points que lui. Même s’il a des carences en défensive, son travail en attaque permet aux Capitals d’être l’une des formations les plus explosives.

29. Aleksander BARKOV (6)

Floride

Un sérieux candidat au titre du meilleur attaquant défensif. Malheureusement, il joue pour une équipe constamment marquée par des changements administratifs. Un des joueurs de centre les plus polyvalents de la ligue.

30. Pierre-Luc DUBOIS (NC)

Columbus

Encore une fois, il s’est avéré l’attaquant le plus prolifique chez les Blue Jackets. Il a été brillant pendant les séries éliminatoires, particulièrement contre Toronto. Il s’améliore d’année en année.

31. Miro HEISKANEN (NC)

Dallas

Un joueur, comme Jones à Columbus, qui pourrait gagner le trophée Norris. Capable de donner plusieurs minutes au cours d’un match, il excelle dans bien des aspects. Un joueur très talentueux.

32. Mark STONE (16)

Vegas

Il a connu une bonne saison, mais les résultats n’ont pas été aussi intéressants que la saison précédente. Un patineur qu’on utilise dans plusieurs missions et à qui l’on confie beaucoup de responsabilités.

33. Jonathan HUBERDEAU (37)

Floride

À l’instar de Barkov, il ne peut miser sur un environnement idéal. Ces deux joueurs évoluent pour une organisation qui accumule chaque saison des ratés, mais la situation pourrait changer.

34. Cale MAKAR (NC)

Colorado

Une recrue qui a exercé l’impact d’un vétéran évoluant dans la ligue depuis déjà plusieurs années. Il est pour la brigade défensive de l’Avalanche ce que représente MacKinnon pour l’attaque de cette équipe.

35. Mikko RANTANEN (18)

Colorado

Les blessures lui ont fait perdre plusieurs rangs au classement. Une saison à oublier, mais on connaît ses principales qualités en attaque et, en bonne santé, il occupera une place parmi les 10 meilleurs pointeurs.

36. Anze KOPITAR (29)

Los Angeles

On l’oublie. D’une part, il évolue en Californie et d’autre part, son équipe est en période de reconstruction. Il possède toutes les qualités qu’on recherche chez un joueur de centre.

37. Kyle CONNOR (NC)

Winnipeg

On parle beaucoup des vétérans chez les Jets, mais il a été sans contredit celui qui a maintenu des standards très élevés tout au cours de la dernière saison. Un marqueur exceptionnel, un joueur intense.

38. Zach WERENSKI (NC)

Columbus

Il forme avec Jones le meilleur duo chez les jeunes défenseurs de la Ligue nationale. Il peut relancer l’attaque avec rapidité, il est bien servi par sa vision du jeu et il est aussi très créatif. Il a marqué 20 buts.

39. Mika ZIBANEJAD (NC)

NY Rangers

Peut-être devrait-il occuper un rang plus élevé. Après tout, il a marqué 41 buts en 57 matchs. N’eût été un séjour de 10 matchs à l’infirmerie, qui sait combien de points il aurait récoltés ? Il a surpris tout le monde.

40. Carey PRICE (40)

Montréal

Une bonne saison pour le gardien du Canadien, qui se retrouve encore parmi les cinq meilleurs gardiens de la ligue. Il a été exceptionnel pendant les séries éliminatoires et on lui a trouvé un adjoint de premier plan en Jake Allen.

41. Jaccob SLAVIN (NC)

Caroline

On le connaît peu, mais ce défenseur appartient à un groupe sélect. Il est d’une grande fiabilité, il est le meilleur de son équipe à cette position. Il peut exceller en attaque et en défense, il est supérieur à plusieurs.

42. Sean COUTURIER (45)

Philadelphie

Les Flyers ont connu une saison particulière l’an dernier et le vétéran a mis l’épaule à la roue en deuxième moitié. Un joueur de centre fiable, peu importe les circonstances.

43. Andrei SVECHNIKOV (NC)

Caroline

Il deviendra un joueur étoile dans peu de temps. Il a déjà fait parvenir sa candidature au club des joueurs d’élite. Il possède le talent pour se démarquer, un physique imposant, et il est très créatif.

44. Jeff PETRY (NC)

Montréal

Qui avait pensé qu’il serait aussi efficace et qu’il occuperait une place enviable dans l’évaluation de la brigade défensive du Canadien ? Il a obtenu un contrat de plusieurs saisons en raison de son nouveau statut.

45. Shea THEODORE (NC)

Vegas

Ce fut une année où il a attiré les projecteurs. Avec l’arrivée de Peter DeBoer derrière le banc, il a pris en charge la brigade défensive, rôle qu’il partagera avec Pietrangelo cette saison.

46. John TAVARES (17)

Toronto

Il est encore efficace, mais les résultats ne correspondent pas aux attentes des Leafs. Depuis le début de sa carrière, il n’a pas réussi à mener son équipe très loin en séries éliminatoires et ça devient inquiétant.

47. Quinn HUGHES (NC)

Vancouver

Les Canucks ont pris un risque calculé. Il ne possède pas un gabarit qu’on recherche chez un défenseur de la Ligue nationale, mais son talent, sa détermination et sa vision du jeu lui confèrent un avantage marqué.

48. Matthew TKACHUK (43)

Calgary

Alors que les Flames ont éprouvé des ennuis en attaque tout au cours de la dernière saison, il a été pour cette formation un joueur qui n’a laissé aucun doute sur l’impact qu’il exerce.

49. Brendan GALLAGHER (NC)

Montréal

Dans la même lignée que Tkachuk. Un joueur charrié par un constant désir de vaincre et qui prend tous les moyens pour atteindre son objectif. Un marqueur de 25 à 30 buts et un leader.

50. Patrik LAINE (NC)

Winnipeg

C’était lui ou Evgeny Kuznetsov. Ce dernier n’a pas réussi à regrouper son équipe. Laine, on sait quels sont ses principaux atouts : un tir foudroyant, une menace chaque fois qu’il se présente en territoire offensif.