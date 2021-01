Un autre Brodeur chez les Devils

Le club-école des Devils du New Jersey, les Devils de Binghamton, a annoncé samedi s’être entendu sur les termes d’un contrat d’un an avec Jeremy Brodeur, fils de l’illustre gardien Martin Brodeur.

Jeremy, qui joue à la même position que son père, est le troisième membre de la famille à faire partie de l’organisation du New Jersey, puisque son frère aîné Anthony a été repêché par l’équipe en septième ronde (208e au total) en 2013.

C’est un deuxième passage chez les Devils pour Jeremy Brodeur, puisqu’il avait été prêté au club-école de la Ligue américaine en 2018-2019, n’y disputant aucune rencontre.

L’athlète de 24 ans évolue depuis deux ans dans la Southern Professionnal Hockey League (SPHL), un circuit qui tient ses activités dans les États du sud des États-Unis. L’an dernier, avec les Rivermen de Peoria, il a maintenu une fiche de 5-1, en plus de passer du temps avec des clubs de la Hongrie et de l’Angleterre.

Brodeur a auparavant obtenu des essais avec les Blue Jackets de Columbus, les Stars de Dallas, les Rangers de New York et les Maple Leafs de Toronto. Après sa carrière junior, il a évolué dans la Premier AA Hockey League (ECHL), mais n’a jamais joué à un niveau plus haut.

Binghamton a aussi annoncé la signature pour un an du Québécois Danick Martel. L’ancien de l’Armada de Blainville-Boisbriand a partagé la dernière saison entre le Crunch de Syracuse et les Thunderbirds de Springfield, dans la Ligue américaine.

L’ailier gauche de 26 ans compte deux points en 13 matchs dans la Ligue nationale de hockey (LNH). Jamais repêché, il a porté l’uniforme des Flyers de Philadelphie et du Lightning de Tampa Bay.