Un enseignant grec inspire ses élèves à distance

L'enseignement à distance n'est en aucun cas capable de remplacer l'enseignement en classe, mais l'enseignant doit s'adapter à toute situation difficile, comme cette période de confinement à cause de la COVID-19.

C’est vrai que les enseignants, du moins, en Grèce, n'étaient pas prêts et expérimentés pour utiliser les nouvelles technologies au service de l'éducation. Ma question est claire. Dans quelle mesure l'enseignant veut-il essayer d'améliorer ses compétences? Un enseignant du 21e siècle doit avoir beaucoup d'enthousiasme et de passion et être prêt à soutenir l'éducation de ses élèves dans toutes les situations.

L'amour du métier

Les enfants doivent avoir accès à une éducation expérientielle et engageante. Quelles sont les compétences qu’un enseignant a-t-il besoin pour réussir? Un enseignant doit d'abord être un élève qui se met constamment à jour et qui veut s’améliorer. Son imagination et son amour pour l'éducation sont les ingrédients du succès.

Personnellement, je travaille comme professeur de français dans une école primaire privée à Thessalonique, en Grèce. J'essaye d'être authentique et d'inspirer mes élèves à travers mon exemple.

Courtoisie Nikolaos Papadopoulos

Mon choix, pendant que les cours sont diffusés sur Internet, est de transformer mes loisirs en outils pédagogiques. Un exemple typique est la radio. J'adore écouter des émissions de radio et j'ai décidé, avec mes collègues, de créer une radio scolaire en ligne où les enfants auront l'opportunité de présenter leurs recherches en direct et partager leurs connaissances. Vous pouvez l’imaginer? N'est-ce pas merveilleux?

C'est magique de voir les enfants entrer seuls dans le ZOOM pour préparer les textes qu'ils vont présenter, concevoir des publicités avec le professeur de musique, des affiches, etc. Ils apprennent ainsi à communiquer leurs idées. Je pourrais vraiment en parler pendant des heures. Il est donc très important d'activer les motivations profondes des enfants et leurs intérêts.

Comme l'a aussi dit William Arthur Ward: « Un professeur médiocre parle. Un bon enseignant explique. Un excellent enseignant démontre. Un très grand enseignant inspire ».

Nikolaos Papadopoulos

Enseignant de français à l’école primaire en Grèce