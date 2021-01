Une division des plus compétitives

• À lire aussi: Dossier spécial LNH 2021: le Canadien peut viser haut

Sénateurs d’Ottawa

15es dans l’Est

25-34-12, 62 points (,437)

► Entraîneur en chef

D.J. Smith

► Directeur général

Pierre Dorion

► Meilleurs marqueurs

Brady Tkachuk : 44 points (21 b, 23 p en 71 m)

44 points (21 b, 23 p en 71 m) Connor Brown : 43 points (16 b, 27 p en 71 m)

43 points (16 b, 27 p en 71 m) Thomas Chabot : 39 points (6 b, 33 p en 71 m)

► Recrue à surveiller

Tim Stützle, centre

► Principales acquisitions

Matt Murray, gardien

Evgenii Dadonov, ailier

Alex Galchenyuk, ailier

Derek Stepan, centre

Cédric Paquette, ailier

Erik Gudbranson, défenseur

► Principaux départs

Anthony Duclair, ailier

Bobbt Ryan, ailier

Matt Borowiecki, défenseur

Craig Anderson, gardien

FORCES

Les Sénateurs ont de très bons jeunes espoirs. Ils avaient l’une des meilleures équipes de la Ligue américaine l’an dernier avec les Senators de Belleville. Les Alex Formenton, Josh Norris, Logan Brown, Drake Batherson et Erik Brannstrom insuffleront une bonne dose d’énergie à l’équipe. Chabot est l’un des bons jeunes défenseurs de la LNH. Il a terminé au sommet du circuit l’an dernier avec un temps de jeu moyen de 26 minutes. Ils ont acquis un ancien gardien champion de la Coupe Stanley en Matt Murray. Une amélioration comparativement à Craig Anderson.

FAIBLESSES

Un manque de profondeur à la ligne bleue. Quand Nikita Zaitsev et Mike Reilly ont une place dans le top 4, ce n’est pas bon signe. Stützle sera un bon premier centre dans le futur, mais à court terme, les Sénateurs n’ont pas de grandes munitions à cette position cruciale avec Derek Stepan, Chris Tierny, Colin White et Artem Anisimov. Les Sénateurs ont accordé 238 buts l’an dernier, ce qui les plaçait au 30e rang sur les 31 équipes de la LNH.

Maple Leafs de Toronto

8es dans l’Est

36-25-9, 81 points (,579)

► Entraîneur en chef

Sheldon Keefe

► Directeur général

Kyle Dubas

► Meilleurs marqueurs

Auston Matthews : 80 points (47 b, 33 p en 70 m)

80 points (47 b, 33 p en 70 m) Mitchell Marner : 67 points (16 b, 51 p en 59 m)

67 points (16 b, 51 p en 59 m) John Tavares : 60 points (26 b, 34 p en 63 m)

► Recrue à surveiller

Nicholas Robertson, ailier

► Principales acquisitions

T.J. Brodie, défenseur

Joe Thornton, centre

Wayne Simmonds, ailier

Zach Bogosian, défenseur

► Principaux départs

Kasperi Kapanen, ailier

Tyson Barrie, défenseur

Andreas Johnsson, ailier

Cody Ceci, défenseur

FORCES

Une attaque redoutable. Kyle Dubas consacre une portion folle de son budget avec trois attaquants de plus de 10 millions en Matthews, Marner et Tavares. William Nylander suit à 6,9 millions. L’ajout de vétérans pour mieux encadrer l’équipe. Joe Thornton, T.J. Brodie et Zach Bogosian serviront de mentors avec Jason Spezza qui revient pour une autre saison dans sa ville natale. Les Leafs ont fini au 6e rang l’an dernier en supériorité numérique à 23,1 %.

FAIBLESSES

Un gardien numéro un instable en Frederik Andersen, capable du meilleur comme du pire. Il y a encore des doutes à la ligne bleue. Morgan Rielly aura besoin de rebondir après une saison difficile où il n’a pas produit au même rythme et où il s’est blessé à un pied. Il y a peu de profondeur aux ailes.

Jets de Winnipeg

9es dans l’Ouest

37-28-6, 80 points (,563)

► Entraîneur en chef

Paul Maurice

► Directeur général

Kevin Cheveldayoff

► Meilleurs marqueurs

Kyle Connor : 73 points (38 b, 35 p en 71 m)

73 points (38 b, 35 p en 71 m) Mark Scheifele : 73 points (29 b, 44 p en 71 m)

73 points (29 b, 44 p en 71 m) Blake Wheeler : 65 points (22 b, 43 p en 71 m)

► Recrue à surveiller

Ville Heinola, défenseur

► Principales acquisitions

Paul Stastny, centre

Nate Thompson, centre

Derek Forbort, défenseur

► Principaux départs

Cody Eakin, centre

Dmitry Kulikov, défenseur

Nicholas Shore, centre

FORCES

Les Jets ont de gros attaquants, mais ils sont aussi rapides et talentueux. Connor Hellebuyck, le gagnant du trophée Vézina l’an dernier. Cinq marqueurs de plus de 20 buts en Connor, Scheifele, Wheeler, Laine et Ehlers.

FAIBLESSES

Après Josh Morrissey et Neal Pionk, les Jets manquent cruellement de talent à la ligne bleue. Au cœur de rumeurs de transaction depuis plusieurs mois, Patrik Laine pourrait représenter une distraction. Laurent Brossoit, le gardien numéro 2, a terminé l’andernier avec une moyenne de 3,28 et un taux d’efficacité de ,895.

Flames de Calgary

8es dans l’Ouest

36-27-7, 79 points (,564)

► Entraîneur en chef

Geoff Ward

► Directeur général

Brad Treliving

► Meilleurs marqueurs

Matthew Tkachuk : 61 points (23 b, 38 p en 69 m)

61 points (23 b, 38 p en 69 m) Johnny Gaudreau : 58 points (18 b, 40 p en 70 m)

58 points (18 b, 40 p en 70 m) Elias Lindholm : 54 points (29 b, 25 p en 70 m)

► Recrue à surveiller

Juuso Valimaki, défenseur

► Principales acquisitions

Jacob Markstrom, gardien

Christopher Tanev, défenseur

Dominik Simon, ailier

► Principaux départs

Cam Talbot, gardien

T.J. Brodie, défenseur

Erik Gustafsson, défenseur

FORCES

Les Flames ont enfin un gardien digne du titre de numéro un avec Jacob Markstrom. Comme son jeune frère Brady, Matthew Tkachuk a un don pour faire perdre patience à ses rivaux. Il a aussi beaucoup de talent, pas juste un agitateur. Deux premiers trios menaçants avec les Tkachuk, Monahan, Gaudreau, Backlund, Lindholm et Mangiapane.

FAIBLESSES

Milan Lucic n’avance plus sur la glace et il est un boulet financier avec son salaire de 5,25 millions. L’acquisition des Dominik Simon, Josh Leivo et Joakim Nordstrom aideront, mais il y a toujours un manque de profondeur au sein des deux derniers trios à l’attaque. T.J. Brodie a quitté Calgary et Mark Giordano ne rajeunit pas à 37 ans. Ils n’ont plus le même lustre à la ligne bleue

Oilers d’Edmonton

5es dans l’Ouest

37-25-9, 83 points (,585)

► Entraîneur en chef

Dave Tippett

► Directeur général

Ken Holland

► Meilleurs marqueurs

Leon Draisaitl : 110 points (43 b, 67 p en 71 m)

110 points (43 b, 67 p en 71 m) Connor McDavid : 97 points (34 b, 63 p en 64 m)

97 points (34 b, 63 p en 64 m) Ryan Nugent-Hopkins : 61 points (22 b, 39 p en 65 m)

► Recrue à surveiller

Evan Bouchard, défenseur

► Principales acquisitions

Tyson Barrie, défenseur

Kyle Turris, centre

Dominik Kahun, ailier

Slater Koekkoek, défenseur

► Principaux départs

Matt Benning, défenseur

Andreas Athanasiou, ailier

FORCES

Deux gagnants du trophée Hart en Leon Draisaitl et Connor McDavid. Au sommet de la LNH en supériorité numérique l’an dernier à 29,5 %. Dave Tippett a enfin mis en place une structure défensive aux Oilers.

FAIBLESSES

Mikko Koskinen et Mike Smith forment l’un des pires duos de gardiens de la LNH. Une équipe qui repose beaucoup trop sur les épaules de McDavid et Draisaitl. Déjà faibles à la ligne bleue, les Oilers joueront sans leur défenseur numéro un, Oscar Klefbom.

Canucks de Vancouver

7es dans l’Ouest

36-27-6, 78 points (,565)

► Entraîneur en chef

Travis Green

► Directeur général

Jim Benning

► Meilleurs marqueurs

J.T. Miller : 72 points (27 b, 45 p en 69 m)

72 points (27 b, 45 p en 69 m) Elias Pettersson : 66 points (27 b, 39 p en 68 m)

66 points (27 b, 39 p en 68 m) Bo Horvat : 53 points (22 b, 31 p en 69 m)

► Recrue à surveiller

Olli Juolivi, défenseur

► Principales acquisitions

Braden Holtby, gardien

Nate Schmidt, défenseur

Jayce Hawryluk, ailier

► Principaux départs

Jacob Markstrom, gardien

Tyler Toffoli, ailier

Christopher Tanev, défenseur

FORCES

Les Canucks ont deux centres de premier plan avec Bo Horvat et Elias Pettersson. Le défenseur Quinn Hughes a seulement 21 ans, mais il est déjà un maître en supériorité numérique et pour relancer le jeu. Une grande profondeur à l’attaque avec un mélange de joueurs talentueux et hargneux.

FAIBLESSES

Thatcher Demko est l’un des bons jeunes gardiens de la LNH, mais le départ de Jacob Markstrom laissera un trou. Après le top 4, les défenseurs des Canucks sont douteux avec Jordie Benn, Olli Juolevi et Brogan Rafferty. Les Canucks n’ont pas réussi à se départir du mauvais contrat de l’ailier Loui Eriksson.