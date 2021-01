Alex Smith réfléchit à son avenir dans la NFL

Le quart-arrière de l’équipe de football de Washington Alex Smith prendra quelques semaines pour réfléchir à son avenir dans la NFL.

C’est ce que le vétéran de 36 ans a indiqué au réseau ESPN, dimanche.

En 2020, Smith a effectué le retour de l’année dans le circuit Goodell, lui qui a été capable de retrouver sa place de partant.

Cela relève pratiquement du miracle, quand on considère que le pivot est passé 17 fois sous le bistouri depuis le mois de novembre 2018.

À l’époque, il avait subi une terrifiante blessure à une jambe. Il a d’ailleurs presque perdu son membre pendant son long processus de réadaptation.

«Je me suis tellement amusé cette année, être de retour dans les vestiaires et sur le terrain pour pratiquer le sport que j'aime et s'y perdre est l'un des beaux sentiments au monde», a déclaré Smith.

Malgré cela, Smith veut prendre son temps avant de choisir s’il veut poursuivre sa carrière.

La saison de Smith s’est officiellement conclue samedi, quand son équipe a perdu un match éliminatoire face aux Buccaneers de Tampa Bay. Le quart-arrière n’était cependant pas de la formation des siens, puisqu’il est blessé à un mollet.

«Ce n’est pas la façon dont je voulais terminer ma campagne», a affirmé Smith, en ajoutant qu’il aurait joué malgré la douleur si cette situation s’était présentée avant qu’il ne subisse son horrible blessure à la jambe.

Cette saison, Smith a complété 66,7% des relais qu’il a tentés pour 1582 verges et six touchés en huit parties. Il a également été victime de huit interceptions.

Même s’il décide de disputer une autre campagne, il faudra que Washington veuille toujours de lui. Il reste deux ans au contrat de Smith, et son entente représente 24,4 M$ sur la masse salariale de son club.