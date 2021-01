COVID-19: les Penguins s'en sortent bien

Les Penguins de Pittsburgh reprendront l’entraînement dimanche, après avoir annulé leur exercice de la veille par crainte d’une éclosion de COVID-19.

C’est ce qu’a rapporté le quotidien Pittsburgh Tribune-Review, en matinée.

«Cette décision a été prise par abondance de précaution en raison d’une exposition potentielle à la COVID-19», avait indiqué l’organisation de la Ligue nationale de hockey (LNH) samedi.

Il semble donc qu’aucun joueur des Penguins n’a contracté le virus, puisque la formation disputera un affrontement intraéquipe en après-midi.

Rappelons que vendredi, les Stars de Dallas ont été contraints de reporter le début de leur saison, puisque six de leurs joueurs et deux autres membres de l’équipe ont été diagnostiqués positifs à la COVID-19. De plus, les Blue Jackets de Columbus avaient empêché plusieurs de leurs patineurs de s’entraîner, également par mesure préventive.