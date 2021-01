Dana White tentera de convaincre Nurmagomedov

Le président de l’Ultimate Fighting Championship (UFC) Dana White a révélé dimanche qu’il rencontrerait prochainement Khabib Nurmagomedov en face-à-face pour le convaincre de remonter dans l’octogone.

«Je vais le rencontrer parce que je crois qu’il devrait se battre encore. Regardez ce qu’il a fait à Justin Gaethje... Regardez ce qu’il a fait à tous ses adversaires», a mentionné White lors d’une entrevue avec le réseau ESPN.

Le 24 novembre dernier, le combattant russe a annoncé sa retraite tout juste après avoir vaincu l’Américain Gaethje. Champion en titre des poids légers, Nurmagomedov a conservé une fiche parfaite de 29-0 lors de sa carrière.

«The Eagle» n’a que 32 ans, mais a déjà tout accompli dans son sport. La perte de son père aux mains de la COVID-19 l’a toutefois profondément secoué et il a indiqué ne plus vouloir entrer dans la cage par la suite. Plusieurs personnes, dont White, aimeraient qu’il enfile à nouveau les gants.

«En tant que promoteur, lorsqu’un gars veut prendre sa retraite, il devrait le laisser faire. La différence avec un gars comme Khabib, c’est qu’il a passé à travers tellement de choses. Perdre son père a été un très gros coup. Ils faisaient ça ensemble et son père voulait qu’il atteigne 30-0», a poursuivi le président de l’UFC.

«Mais en tant qu’amateur de combats, je veux que Khabib se batte encore 10 fois.»

White ne peut vraiment cacher qu’un retour de Nurmagomedov serait bon pour les finances de l’UFC, surtout si une revanche face à Connor McGregor est organisée.

«Il y a toujours l’argument qui dit que ce n’est une mauvaise chose de quitter alors qu’on est au sommet. Si on parle d’argent, Khabib en a plus qu’il en a besoin. Il n’a plus jamais besoin de travailler et il a les habiletés pour encore gagner de grosses sommes», a avoué White.

Le président ne connait pas encore la date de sa rencontre avec le nouveau retraité, mais il assure que les amateurs seront mis au courant dès qu’il connaîtra la décision du Russe.