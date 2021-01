[EN DIRECT] | Les derniers développements sur le coronavirus

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de la COVID-19 bouleverse nos vies depuis plusieurs mois.

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles au fil de la journée liées à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie.

DERNIER BILAN

PLANÉTAIRE

Cas : 89 731 755

Morts : 1 928 425

Rétablis : 49 828 773

CANADA

Cas : 652 473, dont 226 233 au Québec

Décès : 16 833, dont 8647 au Québec

TOUTES LES NOUVELLES DU DIMANCHE 10 JANVIER

6h49 | France: huit nouveaux départements avancent l'heure du couvre-feu

Huit nouveaux départements en France avancent dimanche leur couvre-feu à 18h locales, une mesure contestée mais jugée nécessaire pour tenter d'éviter un rebond de l'épidémie de la COVID-19 alors que la circulation du nouveau variant britannique inquiète.

Ces huit départements du centre, de l'est et du sud-est, qui seront rejoints mardi par deux autres, s'ajoutent à quinze départements essentiellement dans l'est déjà soumis depuis une semaine à un couvre-feu à 18h au lieu de 20h comme sur le reste du territoire.

6h07 | Le Royaume-Uni veut avoir vacciné chaque adulte d’ici l’automne

Le gouvernement britannique s’est engagé dans une « course contre la montre » pour vacciner d’ici mi-février les plus de 70 ans, les soignants et les personnes vulnérables, soit environ 15 millions de personnes appartenant à une catégorie de la population où interviennent 88 % des décès dus à la COVID-19.

5h14 | Coronavirus: l’Allemagne dépasse les 40 000 morts, le pire reste à venir selon Merkel

Le nombre total de décès provoqués par le coronavirus en Allemagne a franchi dimanche le seuil des 40 000, a annoncé l’institut de veille sanitaire Robert Koch (RKI), et la chancelière Angela Merkel a prévenu que les prochaines semaines seront « la phase la plus dure de la pandémie ».

5h00 | Six constats d’infractions remis à Châteauguay

Les policiers du Service de police de Châteauguay (SPC) ont remis six constats d’infractions au couvre-feu samedi soir, après être intervenus auprès de 143 véhicules et 161 citoyens.

5h00 | Couvre-feu au Québec: le grand privilège... d'avoir un chien

Les rares propriétaires de chiens croisés samedi soir dans les rues désertées ont reconnu se sentir privilégiés de pouvoir promener leur animal après 20 h.

5h00 | Un nombre record de cas lié aux Fêtes

La province a entamé samedi son couvre-feu au moment où un Québécois sur 1000 a succombé à la COVID-19 et que 3127 nouveaux cas ont été dénombrés, un record que des spécialistes associent aux visites du congé de Noël.

5h00 | PHOTOS | Comme une ville abandonnée

Rues désertes, parcs plongés dans le noir, commerces fermés plus tôt et contrôles policiers importants... les municipalités du Québec se sont transformées en villes fantômes pour cette première nuit marquée par l’entrée en vigueur du couvre-feu.

5h | FAITES LA DIFFÉRENCE | Il faut croire à la réussite des élèves en difficulté, écrit Stéphane Allaire, professeur au département des sciences de l’éducation à l'UQAC

0h45 | COVID-19: une crise mondiale en 12 moments clés

Du premier mort officiel en Chine, le 11 janvier 2020, aux espoirs apportés par les vaccins, un an plus tard, retour sur la pandémie de COVID-19 en 12 moments clés.

