«Histoires de filles» aurait pu revivre au petit écran

Caméra café, Les beaux malaises, Moi et l’autre et, peut-être, bientôt, Les Boys: le Québec compte quelques exemples de comédies ayant connu une deuxième version quelques années après leur diffusion originale. Et Histoires de filles a bien failli être du lot.

Histoires de filles aurait effectivement pu revivre au petit écran il y a quelques années. En entrevue avec l’Agence QMI, Nathalie Mallette, qui incarnait Dominique Parent dans la sitcom imaginée par Louis Saia, en ondes à TVA de 1999 à 2008, raconte que le projet a déjà été dans l’air, mais qu’il n’a finalement pas abouti.

«Toute l’équipe s’était rencontrée, avec Louis Saia, les auteurs, les producteurs, et on avait fait des démarches pour faire une suite. Ça fait environ cinq ou six ans, parce qu’on était dans la cinquantaine et j’ai aujourd’hui 55 ans. On aurait voulu faire une suite, avec des situations comiques impliquant des femmes plus vieilles. Il y aurait eu tellement de sujets à faire autour de ça! Mais, malheureusement, ça n’a pas passé.»

Fous rires

Histoires de filles, qu’on a pu voir repasser en boucle à Prise 2 cette année, mettait également en vedette Guylaine Tremblay (Patricia), Catherine Lachance (Judith), Marie-Chantal Perron (Marie-Jo), Marie-Lise Pilote (Véronique), Mario Jean («Coco»), Yves P. Pelletier (Pascal), Guy Jodoin (Gerry), Laurent Paquin (Laurier) et plusieurs autres.

Tous les comédiens ayant joué dans l’émission vous le diront: les fous rires sur le plateau étaient fréquents et nombreux. Nathalie Mallette en parle avec un amusement presque teinté de découragement.

«Je ne peux pas dire les fous rires que j’ai eus là-dessus, explique-t-elle, le plus sérieusement du monde. Ça ne s’explique pas! C’est avec Guy [Jodoin] que c’était le plus compliqué. C’était très compliqué! Ça n’avait pas de bon sens. Je faisais autant rire Guy que lui me faisait rire.»

L’équipe d’Histoires de filles avait même déjà décerné au tandem un trophée du plus gros fou rire de l’année. Dans la fameuse scène, leurs personnages allaient constamment donner du sang pour recevoir un beigne en retour.

«Je n’ai jamais été capable de la faire sans rire, se souvient Nathalie Mallette. Quand tu regardes l’émission, tu vois que, quand je mange mon beigne, je suis crampée! Cette fois-là, on ne savait même plus comment on allait s’en sortir...»

PHOTO COURTOISIE/TVA et Productions Zone 3 et Match TV

Grâce à Miséricorde

Nathalie Mallette a passé toute sa carrière à se promener du drame à la comédie, au théâtre comme à la télévision. Preuve de sa grande versatilité, ironiquement, c’est grâce à la très dramatique série Miséricorde qu’elle avait obtenu le rôle de Dominique dans Histoires de filles.

Dans Miséricorde (1994), offrande de Réjean Tremblay et Fabienne Larouche, réalisée par Jean Beaudin, Nathalie partageait la vedette avec Marina Orsini et personnifiait une religieuse tourmentée.

«Ce que j’avais à jouer était tellement heavy, tellement intense... Je me suicidais, je pleurais tout le temps... Alors, entre les prises, j’ai tellement niaisé! J’ai fait rire Marina, j’ai fait rire tout le monde. L’un des producteurs, Philippe Dussault, a vu ça, et a parlé de moi à Louis Saia, comme quoi j’étais une fille comique. C’est comme ça que j’ai auditionné pour Histoires de filles. J’ai encore mon audition sur une cassette.»

À ce jour, Histoires de filles demeure le projet de la feuille de route de Nathalie Mallette dont on lui parle le plus.

«Parce que ç’a été tellement long en durée, note-t-elle. Pendant 10 ans, à la télé, une fois par semaine, c’était comme un rendez-vous. Les gens aiment encore ça, je m’en fais encore beaucoup parler.»

On peut actuellement voir Nathalie Mallette dans la comédie dramatique Les mecs, sur ICI Tou.tv, et dans Toute la vie, à ICI Télé.