La télé des enfants: les ours, de sympathiques amis!

Les ours n’ont pas toujours eu bonne réputation à l’écran. Ces gros animaux poilus ont longtemps inspiré de la peur aux enfants. Rappelez-vous l’histoire de Boucle d’or... Heureusement, grâce à des créateurs de personnages animés inspirés, ils sont maintenant dépeints comme de gentilles bêtes dans des productions amusantes.

Les aventures de l’ours Paddington

Un constat s’impose: l’adorable ourson Paddington ne ferait pas de mal à une mouche. De plus, sa naïveté le rend très attachant. À cela, il faut ajouter qu’il est entouré d’une famille aimante qui le laisse vivre des expériences cocasses, mais formatrices. À ses côtés, on explore entre autres les multiples bienfaits de la curiosité et de l’empathie.

Samedi et dimanche à 8h et 11h, sur ICI Radio-Canada Télé.

Les aventures de Petit Ours Brun

Grâce à lui, les enfants reçoivent des outils pour composer avec différentes situations et apprendre à négocier, sans trop de tracas, avec les situations de la vie. S’il a une bonne tête sur les épaules, il faut reconnaître que ses parents lui sont d’une grande utilité, le soutenant, l’encourageant et le félicitant à chacun de ses bons coups.

Tous les jours à 5h, à Télé-Québec.

Les Calinours et les Cousins

Les Calinours n’ont besoin de personne pour régler leurs problèmes, s’amuser et s’entraider dans leur divertissant pays développé là où s’accumulent les nuages. Ils ne rechignent, par contre, pas à recevoir des invités et à faire connaissance avec de joyeux personnages. Quand leur cercle d'amitié s’agrandit, ils vivent, comme le temps de cette émission, des aventures tout sauf ennuyantes.

En tout temps sur Netflix.

L’ours Benjamin

Quel enfant n’a pas déjà rêvé de voir son ourson en peluche s’animer pour se confier à lui, obtenir du réconfort ou encore un bon coup de pouce? Max et Élisa, frère et sœur, peuvent s'estimer heureux parce que grâce au duo formé de Benjamin et Howard, ils reçoivent l’aide dont ils ont besoin. Évidemment, ils ne peuvent pas être témoins des exploits des deux toutous, car cela briserait la magie...

Du lundi au vendredi à 6h30 et le dimanche à 11h30, sur TFO.

Masha et Michka

La petite Masha pourrait effriter la patience de la personne la plus zen. Boule d’énergie et machine à idées, elle enchaîne les bêtises, au grand dam de Michka, l’ours chargé de veiller sur elle. Les conséquences de ses décisions et gestes sont drôles pour tout le monde... sauf son grand ami poilu. Cela n’empêche toutefois pas ce dernier de rester son meilleur ami.

De nombreux épisodes sur YouTube.

Petit Ours

À l’instar de nombreux autres animaux, Petit Ours a une curiosité sans borne doublée d’une imagination des plus fertiles. Ça tombe bien, car porté par une bande d’amis à pattes qui lui font confiance, il entraîne les enfants dans de multiples aventures, dont l’animation date un peu, force est de le reconnaître. Le monde n’est pas assez vaste pour ce gentil ourson avide de découvertes.

Dimanche à 10h et 15h, à TFO.