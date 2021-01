Rajeunissez et soyez bien dans votre corps

Sans doute avez-vous déjà entendu parler de Miranda Esmonde-White, nouveau phénomène en matière de santé physique devenue célèbre à travers le monde grâce à son programme d’exercice Essentrics qui surpasse aujourd’hui la méthode Pilates qui avait connu un important succès dans les années 1980 et 1990.

Si vous aviez ajouté sur votre liste de résolution pour 2021 de retrouver la forme, sans aller au gym, d’autant plus qu’ils sont fermés, voici le livre qu’il vous faut. Non seulement vous pourrez retrouver votre souplesse de l’adolescence, mais ce livre vous permettra également de renverser le processus du temps et rajeunir de 10 ans avec seulement 30 minutes d’exercice par jour. C’est à tout le moins ce que promet Miranda Esmonde-White, originaire d’Edmonton, ancienne ballerine, qui s’est ensuite installée à Montréal et y a ouvert un studio d’entraînement. Aujourd’hui âgée de 71 ans, celle qui a connu du succès avec ses émissions télé notamment la série Aging Backwards, diffusée sur le réseau américain PBS, qui vend également ses DVD d’exercices depuis plusieurs années un peu partout à travers le monde et qui a aussi publié des livres qui se sont hissés au sommet de la liste des best-sellers du New York Times, compte des centaines d’instructeurs dans le monde qui enseignent sa technique Essentrics.

Photo courtoisie

Son livre, Rajeunir un jour à la fois, maintenant disponible en français, explique théoriquement comment on peut réactiver ses muscles. De plus, il démontre à l’aide d’exercices illustrés, comment contrer les signes du vieillissement, améliorer sa flexibilité et sa mobilité tout en rechargeant son cerveau et en rééquilibrant son corps.

C’est après avoir vécu diverses blessures, d’abord en tant que ballerine alors qu’elle s’entraînait à l’École nationale de ballet de Toronto où elle s’est fracturé un pied, l’obligeant à 20 ans à mettre un frein abrupt à sa carrière, puis en enseignant la danse où elle a subi une blessure au dos en plus d’être passée à travers une chirurgie pour un cancer du sein que Miranda Esmonde-White a conçu sa technique Essentrics. Parmi ses élèves, on compte des joueurs du Canadien de Montréal, des acrobates du Cirque du Soleil et plusieurs célébrités américaines et athlètes, dont la championne olympique Joannie Rochette. Sa méthode, qu’elle peaufine depuis 30 ans, consiste principalement à rééquilibrer le corps et à augmenter sa flexibilité en faisant travailler nos 650 muscles et nos 360 articulations de notre corps, car chaque muscle qui n’est pas sollicité va inévitablement s’atrophier avec le temps, ce qui engendrera de la douleur en vieillissant.

Contrer la douleur

Dans son livre, les exercices illustrés qu’elle y présente sont principalement basés sur des étirements qu’elle a elle-même élaborés et qui s’inspirent également du taï-chi et du yoga. Afin d’élaborer son programme, l’auteure qui a consulté des orthopédistes et des physiothérapeutes explique comment de simples étirements peuvent changer notre façon de vivre. D’ailleurs, son livre s’adresse aux personnes jeunes et moins jeunes, quelle que soit la condition physique afin de vivre en santé et retrouver toute sa mobilité. Que vous ayez subi un accident ou une blessure, ou encore que vous souffriez d’arthrose ou autres maladies similaires qui vous empêchent d’être autonome, il est possible de renverser la situation.

Loin de favoriser les exercices de musculation que l’on peut retrouver dans des gyms qui, selon elle, peuvent causer des blessures, elle favorise des exercices de souplesse. Le message qu’elle veut transmettre est que les douleurs que l’on ressent sont remédiables. On peut arriver à soulager la douleur chronique dans les genoux, les hanches et le dos notamment. En clair, il n’est jamais trop tard pour s’y mettre et effacer les blessures du temps afin de retrouver la souplesse nécessaire à l’autonomie.