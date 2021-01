Tim Stuetzle est excité comme jamais

Les partisans des Sénateurs d’Ottawa pourront se réjouir de l’arrivée du jeune Tim Stuetzle, qui a pris part à un premier entraînement avec le grand club dimanche.

Fraîchement débarqué d’Edmonton, où il a participé au Championnat du monde de hockey junior, l’Allemand a dû se mettre en quarantaine pendant quelques jours avant de rencontrer ses nouveaux coéquipiers.

«C’était vraiment excitant de venir ici et de rencontrer les gars et tout le monde, a mentionné Stuetzle en conférence-vidéo, après l’entraînement matinal. J’ai hâte de jouer avec eux. C’est une journée incroyable jusqu’à maintenant et un très bon entraînement. Je suis excité.»

Le troisième choix au total du repêchage de 2020 arrive au camp avec beaucoup de confiance. Même si l’Allemagne a plié bagages en quarts de finale après un choc face aux Russes, l’ailier gauche qui aura 19 ans vendredi a été dominant avec 10 points en seulement cinq matchs.

«Je crois que ma confiance est plutôt bonne, mais au final, c’est totalement différent d’être sur la glace avec des gars de la LNH. [...] Les gars ont tout fait pour me mettre à l’aise», a indiqué Stuetzle.

En 2019-2020, il a aussi fait bonne figure dans son pays natal en récoltant 34 points en 41 rencontres avec les Eagles de Mannheim.

Un nouveau père?

Comme bien d’autres jeunes joueurs avant lui, Stuetzle a été initié par ses comparses à l’entraînement. Le tout s’est déroulé en douceur, et l’Allemand n’a eu qu’à mener la séance d’échauffement.

«Brady [Tkachuk] m’a dit que je devrais mener l’échauffement. C’était assez drôle, mais j’ai bien aimé le faire», a-t-il affirmé avec un grand sourire. Il a d’ailleurs révélé qu’il emménagerait avec Tkachuk et l’attaquant Josh Norris afin de mieux s’adapter.

Autre bonne nouvelle chez les Sénateurs, Derek Stepan a fait sa rentrée ottavienne. La femme de ce dernier a accouché récemment du troisième enfant du couple et le joueur de centre ne savait pas quand il pourrait rejoindre la capitale fédérale.

Dimanche matin, il s’est entraîné en compagnie de Stuetzle et d’Evgenii Dadonov ; un trio qui pourrait faire des flammèches. Stepan a rapidement pris le jeune européen sous son aile, le qualifiant même de «quatrième enfant».

«Il est un grand mentor. Il m’a beaucoup aidé durant la quarantaine. Nous nous sommes entraînés ensemble à l’hôtel et nous avons appris à nous connaître. C’est un bon gars, un bon leader et un excellent joueur», a dit Stuetzle à propos du vétéran.