Accusée d’avoir tué son conjoint en le poignardant

Une Montréalaise accusée d’avoir tué au couteau son conjoint vivait dans une relation « toxique » et se disait victime de violence conjugale, a-t-il été révélé lundi, à l’ouverture de son procès.

Photo courtoisie de la cour

« Je suis victime de violence conjugale, c’est moi qui l’ai poignardé, le couteau est à l’intérieur de l’appartement », aurait confié Sabrina Rose Dufour à un policier juste après l’homicide de Philip Lloyd Celian, en février 2019.

Cette déclaration a été révélée publiquement pour la première fois lundi, alors que s’ouvrait le procès devant jury de l’accusée de 28 ans, au palais de justice de Montréal.

Et à en croire la déclaration d’ouverture de la procureure de la Couronne, Me Jasmine Guillaume, il s’agit d’une affaire complexe où les jurés ne devront pas se fier aux apparences.

« Il s’agit d’un dossier empreint d’émotion sur un sujet difficile », a-t-elle dit aux jurés.

Selon la preuve que compte présenter la poursuite, l’accusée et la victime vivaient une relation toxique, « empreinte de jalousie et de violence tant verbale que physique ».

Centre d’hébergement

Au moment de l’homicide, l’accusée résidait d’ailleurs dans un centre d’hébergement pour victimes de violence conjugale. La victime, de son côté, habitait un petit 2 1⁄2 avec sa mère, qui considérait Sabrina Rose Dufour comme sa fille.

« Malgré les insultes échangées de part et d’autre, une séparation, l’implication de plusieurs intervenants en violence conjugale, M. Celian et Mme Dufour gardaient contact et continuaient leur relation dévastatrice », a expliqué Me Guillaume.

Philip Lloyd Celian

Victime

La veille de l’homicide, l’accusée avait d’ailleurs quitté le centre malgré les conseils d’une intervenante, pour se rendre chez son conjoint. Lors de cette visite, l’homme de 24 ans l’aurait frappée, selon ce que la mère de M. Celian devrait témoigner à la cour dans les prochains jours.

« Le lendemain matin, ils ont été vus faire des achats dans un dépanneur », a expliqué la Couronne.

Quelques heures plus tard, l’accusée aurait commis l’irréparable dans des circonstances qui n’ont pas été dites à la cour.

Libérée

Mme Dufour, qui aurait avoué son geste à un policier juste après, a été arrêtée sur-le-champ. Elle a toutefois obtenu une libération sous caution, si bien qu’elle suit les audiences en liberté.

Le procès pour homicide involontaire, prévu pour plusieurs semaines, est présidé par la juge Hélène Di Salvo.

►Sabrina Rose Dufour est représentée par le criminaliste François Taddeo. On ignore à ce stade-ci si elle présentera une défense et si elle témoignera.