Atteinte à la réputation: Régis Labeaume poursuivi par un citoyen pour 40 000$

Un citoyen de Québec poursuit le maire Régis Labeaume pour atteinte à sa réputation et réclame 40 000 $ en dommages et intérêts.

Peter Donovan a fait l’objet d’un reportage dans Le Journal, début septembre 2020. Le résident de Québec y critiquait le mauvais entretien de sa rue. Le maire de Québec avait ensuite réagi à ces récriminations le lendemain. Il avait rejeté les doléances de M. Donovan, en affirmant que celui-ci est « connu à la Ville ».

40 000 $ demandé

À la suite de cette déclaration, le citoyen a mis en demeure le maire, estimant que les propos étaient « ambigus et discréditants », « laissant sous-entendre que le demandeur serait un individu à problèmes ». La mairie n’a pas donné suite à la mise en demeure.

M. Donovan a intenté une poursuite à la Cour supérieure. Il demande 40 000 $ en compensation. Il affirme que cette déclaration du maire lui a causé un « profond choc nerveux », « un mixte de troubles physiques et psychologiques » et a eu des conséquences sur sa réputation, son intégrité et sa dignité. Au cabinet du maire, on n’a pas voulu commenter cette poursuite.