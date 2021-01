Campagne de vaccination: les Québécois plus satisfaits qu'ailleurs au pays

Les Québécois sont les plus satisfaits au pays vis-à-vis de la campagne de vaccination mise en place par leur gouvernement, démontre un sondage de la firme Augus Reid dévoilé lundi.

Selon le coup de sonde, 56 % des citoyens de la Belle Province jugent que leur gouvernement fait du «bon» ou du «très bon» travail pour inoculer la population, contre 28 % des répondants qui critiquent le déroulement de la campagne de vaccination.

À l'opposé du spectre, les Ontariens sont les plus déçus au pays avec 54 % des personnes sondées qui jugent que leur gouvernement gère mal la vaccination, contre seulement 30 % de personnes qui appuient le déroulement de la campagne.

Ces résultats ont de quoi laisser circonspect et laissent toutefois croire que les répondants ont parfois confondu leur opinion sur le déroulement de la campagne de vaccination avec la gestion de la pandémie dans son ensemble, a noté Augus Reid.

Par exemple, seuls 36 % des Albertains avaient une opinion positive de la campagne de vaccination dans leur province, tandis que 43 % ont formulé un avis négatif. Pourtant, la province figure parmi celles qui vaccinent le plus rapidement au pays, aux côtés du Québec.

En ce sens, notons que divers sondages ont déjà laissé entendre que les Québécois ont aussi une meilleure appréciation des efforts de leur gouvernement pour lutter contre la pandémie que les habitants des autres provinces, et ce, bien que le Québec affiche le pire bilan en absolu au Canada.

Moins de méfiance

Par ailleurs, presque toutes les provinces au pays ont vu la méfiance vis-à-vis des vaccins s'effriter au cours du dernier mois. Désormais, 60 % des Canadiens disent être prêts à se faire vacciner «aussitôt que possible», un taux en hausse de 12 % depuis le dernier coup de sonde en mars.

Le Québec se trouve légèrement sous la moyenne nationale avec 58 % de gens prêts à se faire vacciner aussi vite que possible, en hausse de 7 %. En revanche, 13 % des Québécois refusent l'idée d'être inoculés contre la COVID-19 et 19 % comptent se faire vacciner «éventuellement».

Toutes les provinces ont vu leur taux de citoyens voulant se faire vacciner le plus rapidement possible augmenter rapidement – incluant un impressionnant bond de 21 % en Ontario –, exception faite de l'Alberta. La province des Prairies est la seule où moins de la moitié de la population (47 %) compte se faire vacciner dès que possible. Elle affiche aussi le taux le plus élevé au pays (20 %) de gens qui ne veulent pas se faire vacciner.

Le sondage a été réalisé du 7 au 10 janvier auprès de 1580 membres d'un panel d'Angus Reid, incluant 396 Québécois.