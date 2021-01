Cégeps anglais: arrêtons de financer les étudiants non anglophones

Le temps des Fêtes ne fait pas oublier que le gouvernement Legault fait des efforts louables pour empêcher de nombreux habitants du Québec d’être atteints par le virus de la COVID-19. Bravo !

Mais, du même coup, ce gouvernement se comporte comme un agent d’anglicisation de la jeunesse dans les cégeps anglais à même nos impôts par surcroît, ce qui est révoltant.

Ainsi, 86 % des élèves du cégep anglais Champlain à Québec (815 sur 947) ont le français pour langue maternelle en 2018. Près d’une cinquantaine d’autres sont allophones. Ce cégep, dit anglais, est fréquenté par 94 élèves anglophones seulement, soit 10 % de l’effectif scolaire. Néanmoins, le gouvernement a jugé bon d’en approuver l’agrandissement en 2015 pour y accueillir des francophones.

C’est une décision semblable de ce même gouvernement qui vient d’accélérer le projet d’agrandissement du collège Dawson à Montréal fréquenté par des francophones, sans compter les 700 millions versés à l’Université McGill. On ne peut imaginer pire.

Un non-sens

Le gouvernement ne doit plus payer pour un élève non anglophone qui fréquente un cégep anglais. La politique de paiement suivie jusqu’à présent va nettement à l’encontre de l’intention du législateur qui a institué ces cégeps pour la minorité anglaise. Elle doit donc être abandonnée, comme le réclament nombre de groupements, d’associations et de syndicats divers.

Le premier ministre doit cesser de rester sourd à l’appel collectif qui lui est lancé et renoncer à sa politique assimilatrice, inconsciente peut-être, qui lui vaut déjà des reproches sévères. Les francophones n’ont pas le choix de lui faire entendre raison avant qu’il ne soit trop tard et de demander l’appui des autres partis politiques et de toutes les couches de la population. Notre avenir national est en jeu.

Robert Auclair

Association pour le soutien et l’usage de la langue française (ASULF)