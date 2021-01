COVID-19: quelle incidence le couvre-feu aura-t-il sur le nombre de cas?

Des spécialistes questionnés par TVA Nouvelles estiment que le couvre-feu est une mesure additionnelle qui pourrait avoir un impact dans la lutte contre une pandémie de COVID-19, qui gagne toujours du terrain au Québec.

«Souvent, les rassemblements se font en soirée parce que souvent, de jour, on travaille ou on est à l’école. En disant aux gens vous ne pouvez plus bouger à partir de 20h, ça limite cette envie», a affirmé la Dre Caroline Quach sur les ondes de LCN, lundi.

Selon elle, le message du gouvernement avec cette mesure est d’inciter la population à arrêter de prendre la pandémie à la légère.

Même son de cloche pour l’épidémiologiste Gaston De Serres, qui espère que le couvre-feu sera une sonnette d’alarme pour certains.

«On n’est pas dans une situation normale, on est dans une situation dramatique, au point où on doit faire quelque chose d’aussi important que d’instaurer un couvre-feu», a-t-il opiné.