DJ LeMahieu rencontrera les Blue Jays

Incapable de s’entendre avec les Yankees de New York, le joueur de deuxième but DJ LeMahieu aurait demandé à ses agents de reprendre les discussions avec d’autres clubs du baseball majeur, dont les Blue Jays de Toronto.

LeMahieu et son clan devraient ainsi rencontrer virtuellement plusieurs équipes, incluant la formation canadienne, selon ce qu’a révélé le site Yahoo! Sports, lundi. Les Dodgers de Los Angeles, les Mets de New York, les Braves d’Atlanta, les Cardinals de St. Louis et les Red Sox de Boston seraient également intéressés.

Les Bombardiers du Bronx ont toutefois soumis une offre qualificative à LeMahieu, de sorte que l’équipe recevrait une compensation sous forme de choix au repêchage si le principal intéressé devait s’entendre avec un autre club.

LeMahieu a mené le baseball majeur au chapitre de la moyenne au bâton, à ,364, lors de la saison 2020. Il a cogné 10 circuits et croisé le marbre 41 fois en 50 parties, terminant au troisième rang du scrutin pour le titre de joueur par excellence de la Ligue américaine.

Le joueur-vedette de 32 ans serait en quête d'un contrat semblable à celui de J.D. Martinez, qui doit toucher 110 millions $ en cinq ans avec les Red Sox.

Kris Bryant dans le viseur?

Par ailleurs, les Blue Jays seraient en discussions avec les Cubs de Chicago pour acquérir le joueur de troisième but Kris Bryant.

C’est ce qu’avançait le réseau MLB Network, lundi.

La formation de l’Illinois a effectué plusieurs changements dans sa formation récemment et chercherait à se départir de celui qui a été choisi comme joueur par excellence de la Ligue nationale en 2016.

Bryant doit devenir joueur autonome après la saison 2021 et souhaiterait obtenir une grosse augmentation de salaire. Lors de la prochaine campagne, il obtiendra 18,6 millions $.

L’an passé, Bryant a maintenu une moyenne au bâton de ,206. En 131 apparitions à la plaque, il a frappé 27 coups sûrs, dont quatre circuits.

En plus des Jays, les Mets de New York, les Giants de San Francisco et les Nationals de Washington auraient aussi de l’intérêt pour l’athlète de 29 ans.