Laurentia: le délai accordé au Port choque les opposants

Le délai obtenu par le Port de Québec par Ottawa dans le dossier Laurentia choque plusieurs opposants, dont Québec solidaire.

«On veut que l’Agence prenne une décision finale éclairée, mais, à un certain moment, la partie de balle a assez duré. Les règles du jeu favorisent clairement les promoteurs au détriment des citoyens», s'est insurgée Ruba Ghazal, porte-parole de Québec solidaire en matière de Transports et d’Environnement.

La députée de QS réagissait au sursis d'une durée indéterminée accordé par l'Agence d'évaluation d'impact du Canada. L'Agence a suspendu le délai pour la prise de décision du ministre de l'Environnement sur le projet d’agrandissement du Port de Québec. Celle-ci devait être rendue au plus tard le 17 février, mais le Port a demandé un délai pour apporter de nouvelles réponses aux questionnements de l'Agence, avant que cette dernière ne rende son rapport final. La version préliminaire critiquait sévèrement le projet.

«Inéquitable»

Pour QS, c'est un avantage indu qui est donné au Port. « C’est inéquitable et inacceptable que le Port de Québec ait obtenu l’autorisation de l’Agence d’évaluation d’impact du Canada (AÉIC) pour étirer les délais de l’étude environnementale, qui a cours depuis 2015», a soumis Mme Ghazal, par voie de communiqué. Pour elle, le Port tente de «maquiller la vérité». Elle questionne l'attitude contradictoire du promoteur. «Il y a deux mois, le Port, la Ville et la CAQ pressaient le fédéral de rendre une décision prématurée, l’accusant de retarder le processus. Or, maintenant que le vent a tourné, c’est le Port qui supplie le fédéral de repousser le verdict final.»

Conseil de quartier

Par ailleurs, le conseil de quartier de Maizerets s'oppose lui aussi à la requête du port, qualifiée d'«abusive et basée sur des argumentaires questionnables».

Il a d'ailleurs fait parvenir à l'Agence une lettre lui demandant de refuser tout délai supplémentaire au promoteur. «Nous rappelons la ferme opposition du conseil de quartier Maizerets au projet Laurentia et nous lançons à nouveau un cri du cœur... notre quartier et ses résidents méritent mieux que ce que l’on veut à nouveau lui imposer !»

Depuis 2015, le Port était tout à fait au courant des problématiques de qualité de l'air, plaide la présidente du conseil, Joséphine Hénault, dans sa lettre. Le Port a selon elle eu amplement le temps d'aller à la rencontre des citoyens à ce sujet. Au contraire, selon la présidente, il «nié» le problème et a fait preuve d'un «manque criant de sensibilité envers les besoins exprimés par la communauté».

«Nous considérons que la demande présentée par le promoteur n’est pas fondée et a pour seule fin d’obtenir un avantage inéquitable dans ce processus, et ce au détriment de la communauté impactée.»

L'Agence doit préciser le délai accordé dans les semaines à venir.