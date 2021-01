Les Cowboys auraient trouvé leur coordonnateur défensif

Les Cowboys de Dallas auraient embauché l’ancien entraîneur-chef des Falcons d’Atlanta Dan Quinn, et ce, à titre de coordonnateur défensif.

C’est ce que rapportait le réseau NFL Network lundi.

L’homme de 50 ans aurait rencontré l’état-major du club texan virtuellement ce week-end et se serait déplacé à Dallas pour un entretien en personne lundi.

Quinn a été congédié par les Falcons en octobre, après que le club eut amorcé sa campagne 2020 avec un dossier de 0-5. L’entraîneur était à la barre de l’équipe depuis la saison 2015. Il y a maintenu une fiche de 43-42.

Avant d’avoir cet emploi, Quinn a été le coordonnateur défensif des Seahawks de Seattle en 2013 et 2014. Il a également occupé plusieurs fonctions avec les 49ers de San Francisco (2001-2004), les Dolphins de Miami (2005-2006) et les Jets de New York (2007-2008).

En carrière, il a atteint trois fois le Super Bowl, dont deux fois avec les Seahawks et une fois avec les Falcons. Il a mis la main sur le trophée Vince-Lombardi à une occasion.