Lion Électrique: le Tesla québécois des véhicules lourds

Si Tesla a révolutionné l’industrie automobile en étant un pionnier dans le processus de démocratisation de la voiture électrique, Lion Électrique, une entreprise québécoise, a la même ambition dans le domaine des véhicules lourds.

La semaine dernière, on apprenait que le géant Amazon avait signifié son intention d’acquérir par milliers des camions de livraison électriques de Lion lorsque ceux-ci seront prêts pour la commercialisation. Rappelons que l’entreprise basée à Saint-Jérôme s’est d’abord bâti une solide réputation à l’échelle nord-américaine dans le domaine du transport scolaire.

Puisque l’entreprise demeure méconnue du grand public, M. Bédard nous a raconté les débuts du projet. «Il y a eu un Lion préélectrique. Il y a plusieurs centaines d’autobus Lion au diesel qui sont sur la route. Dans le fond, ça s’est fait dans deux étapes. La première étape, c’est qu’il y a eu beaucoup d’innovations qui ont été faites sur un véhicule un peu plus traditionnel. Notre deuxième étape après ça, on est retourné à notre planche à dessin dès 2010 et à ce moment-là, on a complètement fait un véhicule qui est né pour être électrique, qui est devenu le Lion C, qu’on a commencé à vendre environ cinq ans plus tard.»

Au cours de cette émission, il a également été question des chiffres de vente pour 2020, du Tesla Model Y qui sera désormais admissible au crédit gouvernemental de 8000$, de l’ultime modèle disponible chez Fiat et du dévoilement du Jeep Grand Cherokee L.

Antoine Joubert et Germain Goyer ont aussi livré leurs impressions sur les Subaru Ascent et Ford Explorer hybride.

Alors qu’il mettait à l’essai un véhicule Tesla Model S, Antoine Joubert a, bien malgré lui, poussé la voiture jusqu’à sa limite, c’est-à-dire que l’autonomie affichée était de 0 kilomètre. Il raconte sa mésaventure à son coanimateur et aux auditeurs.

