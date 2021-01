Ma drogue préférée

Comme vous, ces temps-ci, je m’évade en regardant des films et des séries.

À défaut de vivre pleinement, je rêve ma vie, comme ces pauvres humains que des robots ont plongés dans un coma artificiel dans The Matrix.

Ma drogue de choix ? Mon opium, ma morphine ? Ma pilule bleue, qui me permet d’échapper à la prison où un maudit virus me tient enfermé depuis près d’un an ?

LES CHOSES DE LA VIE

Les films de Claude Sautet.

Les choses de la vie, avec Michel Piccoli. César et Rosalie, avec Romy Schneider. Vincent, François, Paul et les autres, avec Montand et Reggiani...

Je vais dans des bistrots bondés avec eux. Nous passons nos soirées au resto, à boire, à fumer, à parler de nos amis, de nos amours, de nos emmerdes.

Il y a tellement de monde dans les bars que nous fréquentons, la bande à Sautet et moi, qu’il faut jouer des coudes pour se rendre aux toilettes.

C’est la vie dans tout ce qu’elle a de plus beau.

La vie d’avant.

Vous vous rappelez, la vie d’avant ?

Quand on entrait dans notre resto préféré et que la serveuse disait : « Bonsoir ! Toujours un tartare au saumon ? On a reçu un vin blanc que vous devez absolument essayer ! »

Et dans le fond de la salle, un de nos amis nous faisait signe d’aller le voir, probablement pour nous présenter sa nouvelle blonde ou nous parler de ce roman qu’il rêve d’écrire, mais que bien sûr il n’écrira jamais...

Je plonge dans ces images, et je suis bien.

J’oublie tout.

Pendant deux heures.

UN MONDE D’ADULTES

Vous savez ce que j’aime par-dessus tout, dans les films de Sautet ?

Ils se déroulent dans un monde d’adultes.

C’est quoi, un monde d’adultes ?

Un monde où les gens n’ont plus d’illusions et prennent la vie comme elle vient, avec son lot d’imperfections, de déceptions et de trahisons.

Un monde où les gens ne sont pas sans cesse choqués, offusqués, scandalisés, où les hommes et les femmes gardent leurs émotions à distance, où la mélancolie l’emporte sur l’indignation, où l’amitié n’a que faire des idéologies, et où les sexes continuent de se faire de l’œil.

Quand on est adulte, non seulement on ne croit plus au paradis, mais on se méfie des gens qui nous promettent un monde parfait, lisse, lustré.

Je suis bien dans le monde de Sautet.

Comme dans un bain chaud.

Il n’y a pas de superhéros, sur cette planète, pas de saints, de curés ou de martyrs, personne qui vous fait la leçon, que des adultes qui cherchent, hésitent, vivent à tâtons, et tentent d’aimer avec leurs faiblesses et leur petitesse.

Il y a des sourires à travers les larmes. Des haussements d’épaules, des averses soudaines (mais qui ne durent jamais longtemps), des mal-aimés et des mal-aimants.

L’AUTRE VIRUS

Il y a des enfants, bien sûr, dans les films de Sautet, mais ils ne prennent pas toute la place, ils vivent leur vie d’enfants et n’espèrent qu’une chose : échapper à leur enfance pour – enfin ! – devenir adultes.

C’est la vie d’avant.

Avant le virus. Mais aussi avant cette maudite rectitude politique qui nous empoisonne tous la vie.

Et nous infantilise.