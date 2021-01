Merkel juge «problématique» la suspension du compte Twitter de Trump

Berlin | La chancelière allemande Angela Merkel juge « problématique » la fermeture par plusieurs réseaux sociaux dont Twitter des comptes du président sortant américain Donald Trump, a indiqué lundi son porte-parole.

« Il est possible d’interférer dans la liberté d’expression, mais selon les limites définies par le législateur, et non par la décision d’une direction d’entreprise », a expliqué Steffen Seibert lors d’une conférence de presse, ajoutant: « C’est pourquoi la chancelière voit comme problématique que les comptes du président américain sur les réseaux sociaux soient fermés définitivement. »