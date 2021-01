Oscar Klefbom veut trouver une solution durable

Souffrant de problèmes récurrents à une épaule depuis plusieurs années, le défenseur des Oilers d’Edmonton Oscar Klefbom a indiqué se sentir un peu mieux, lundi, mais il souhaite malgré tout trouver une solution permanente à une blessure douloureuse.

Klefbom a subi une blessure à l’épaule pour laquelle il a été opéré lorsqu’il jouait en Suède, lors de la campagne 2012-2013. Le principal intéressé a révélé lundi que ces ennuis actuels pourraient découler de cette intervention, selon les experts médicaux.

«Je sais que nous avons les meilleurs médecins sur le cas pour me permettre de jouer à nouveau, a dit Klefbom pendant une vidéoconférence. Ça dure depuis un moment. J’y pense tous les jours et jouer au hockey me manque. Mais je suis totalement confiant que les médecins trouveront la bonne solution, que ce soit effectuer une opération, me faire remplacer ou m’imposer un traitement.»

Une intervention chirurgicale forcerait Klefbom à rater toute la saison 2020-2021, comme l’avait révélé le directeur général Ken Holland au mois d’octobre.

Une vie normale

Klefbom a d’ailleurs révélé qu’il pourrait jouer malgré cette blessure, moyennant l’utilisation de médicament. L’arrière semble toutefois avoir été touché par les récents reportages et documentaires à propos de la dépendance qu’ont développée certains joueurs de hockey au cours de leur carrière et il semble peu enclin à s’exposer à ce genre d’ennuis.

À ses yeux, la douleur est trop grande pour continuer de cette façon et celle-ci empiète sur la vie du joueur en dehors de la patinoire. Il était donc temps de prendre les choses en main.

«Les hockeyeurs jouent habituellement avec la douleur et de la médication, mais je ne veux pas être sur les médicaments contre la douleur tout le temps. C’est difficile quand tu ne peux pas vivre une vie privée [normale].»

«Quand vous êtes rendu au point où vous ne pouvez plus vraiment dormir ou vous habiller correctement, vous savez que vous ne devriez plus agir de la sorte. Ce n’est pas la vie que je souhaite.»

Klefbom a été le premier choix des Oilers, la 19e sélection au total lors du repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH) en 2011. Durant la dernière saison, il a marqué cinq buts et obtenu 34 points en 62 parties.