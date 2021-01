Quand le cellulaire mène la conversation!

Non pas que les conseils que vous avez donnés à cette mère qui déplorait que son mari et ses deux enfants se présentaient toujours à table avec leur cellulaire et passaient le repas entier le nez penché sur leurs maudits appareils n’étaient pas adéquats, au contraire. Mais j’ai pensé à une petite suggestion supplémentaire que vous pourriez lui faire, si elle accepte bien entendu avec humour, de confronter les siens à leur travers. Lors du prochain repas qu’elle prendra en famille, pourquoi ne leur sert-elle pas à chacun d’eux, un téléphone cellulaire posé dans une assiette ? Je lui garantis toute une réaction !

Anonyme

Je trouve votre suggestion aussi osée qu’amusante, et extrêmement intéressante et astucieuse. Quelle meilleure façon de faire passer un message que d’utiliser l’ironie ?