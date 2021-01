Une entreprise au secours des parents

Une jeune entreprise de Québec souhaite venir au secours des parents avec une nouvelle application facilitant la gestion des routines qui est souvent source de conflits à la maison.

« En pandémie ou non, les routines sont vraiment importantes et sécurisantes pour les enfants. La situation actuelle demande une organisation familiale plus grande qu’en temps habituel pour les parents qui sont en télétravail et dont les enfants doivent suivre des cours en ligne », affirme Annie Martineau, fondatrice de Groupe Neuro Solutions.

L’application Kairos, qui a été développée par cette entreprise, vise à transformer les périodes de stress en périodes de détente.

« C’est venu d’un projet personnel qui était lié à la situation que je vivais avec William, mon garçon qui a un trouble du spectre de l’autisme combiné à un TDAH », indique Mme Martineau, femme d’affaires et mère de trois adolescents.

Arriver à ses fins

Après avoir essayé une panoplie d’outils comme les tableaux de récompenses, elle a été obligée de se rendre à l’évidence qu’il lui faudrait faire preuve d’une plus grande créativité pour arriver à ses fins.

« J’ai décidé d’impliquer mon garçon en lui demandant qu’est-ce qui ferait en sorte qu’on pourrait trouver du plaisir dans ces périodes-là qui, disons-le, étaient plutôt chaotiques. »

Jeu vidéo

« Sa réponse a été : si tu me laisses jouer à Mario Bros, ça va bien aller. »

Il n’en fallait pas plus pour que Mme Martineau se mette au travail surtout avec son expérience dans l’industrie des jeux vidéo. Avant de se consacrer à son entreprise, elle travaillait au développement des affaires pour Firefolk, à Québec.

« Les trucs que j’utilisais avant pour aider mon fils étaient gérés par moi. Ça ne lui parlait pas du tout. Je me suis questionnée pour savoir comment le jeu vidéo pouvait être utilisé de façon intelligente et constructive. »

Après avoir sondé d’autres parents, elle a vite réalisé qu’elle était loin d’être la seule à vivre ces difficultés. En 2017, le Groupe Neuro Solutions était né avec comme objectif de développer des solutions technologiques pour accroître l’autonomie des enfants. Aujourd’hui, l’entreprise compte dix employés à Québec.

► L’application Kairos est disponible sur Google Play et l’App Store et gratuite pour une période d’essai.