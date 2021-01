Véronyque Tremblay se joint au Journal

L’ex-ministre libérale Véronyque Tremblay se joint à notre équipe de chroniqueurs d’opinions. Elle commentera l’actualité tous les lundis.

Lire sa première chronique: Des élections? Ben voyons

Après une carrière de 21 ans dans les médias comme journaliste et chef d’antenne à TQS, à TVA, à LCN, ainsi qu’à l’antenne du FM93 de Québec, Véronyque Tremblay a consacré cinq années de sa vie à la politique provinciale. Élue députée de la circonscription de Chauveau, au nord de Québec, lors d’une élection partielle, elle a notamment occupé les fonctions de ministre déléguée aux Transports dans le gouvernement de Philippe Couillard. Elle est ensuite devenue directrice générale et organisatrice en chef du Parti libéral du Québec. Originaire du Saguenay–Lac-Saint-Jean, Véronyque Tremblay est administratrice de sociétés certifiée de l’Université Laval. Elle complète actuellement un Global Executive MBA à l’IAE Paris-Sorbonne.

Son arrivée dans nos pages vient une fois de plus enrichir nos contenus d’opinions et assurer qu’ils demeurent, de loin, les plus variés au Québec.

Sébastien Ménard éditeur et rédacteur en chef