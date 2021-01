Allégations d'inconduite sexuelle: l'humoriste Julien Lacroix sort de son silence

Près de six mois après son retrait de la vie publique à la suite d’allégations d’inconduites à son endroit, l’humoriste Julien Lacroix est sorti de son silence mardi matin, en publiant un long message sur son compte Facebook. «Je brise le silence, après beaucoup de honte, de regrets et de tristesse», a-t-il écrit.

Cette sortie publique n’est pas annonciatrice de son retour au travail, a-t-il précisé.

«Cette prise de parole, je ne la fais pas dans le but d’annoncer un retour. Je la fais pour présenter mes excuses aux personnes que j’ai profondément blessées. Je la fais aussi par respect pour les gens qui me suivent depuis des années, mais surtout pour mes proches, mon amoureuse et mes petits frères», a-t-il justifié.

Julien Lacroix a d’abord voulu présenter ses «sincères excuses» aux personnes qu’il a blessées.

Il a ensuite soutenu qu’il appuyait le mouvement de dénonciations, «malgré les impacts majeurs que ça a eu dans ma vie. Je suis conscient que c’est ainsi que se font les révolutions et que s’opèrent des changements nécessaires. Il est anormal qu’en 2021, autant d’hommes continuent d’avoir des comportements toxiques. Je ne veux plus jamais faire partie de cette catégorie.»

Il a répété qu’il travaillait tous les jours à «devenir une meilleure personne».

«J’ai entamé un long processus thérapeutique qui durera toute ma vie. J’ai aussi intégré des groupes de jeunes hommes qui veulent s’en sortir et discuter sans être jugés», a-t-il ajouté.

L’humoriste a avoué être alcoolique. «Depuis très jeune, j’ai ignoré les problèmes que j’avais, j’ai étourdi mon mal-être avec l’alcool, la drogue et plus tard le travail. J’ai oublié de faire attention à l’humain et aux gens autour de moi. Je ne veux en aucun cas me cacher derrière cette maladie. Je suis un alcoolique et je me rétablis, un jour à la fois.»

«Je crois que la discussion reste la meilleure solution à beaucoup de maux. Je vous envoie beaucoup d’amour», a-t-il conclu.