AUTATE, Jeannine



Décédée à Québec le 5 janvier 2021, elle demeurait autrefois à Clermont (Charlevoix).Elle laisse dans le deuil sa sœur Colette et ses enfants avec qui elle a partagé sa vie, Francine (Daniel Frenière), Christiane (Vanessa Guay), Bruno (Angèle Tremblay), sa sœur Yvonne ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle va rejoindre ses parents Clovis et Simone, ses sœurs Clotilde et Claire, sa nièce Louise et son neveu Michel. Merci infiniment aux médecins, au personnel ainsi qu'aux bénévoles pour les bons soins prodigués et leur grand dévouement.