Centre de convalescence Grande Allée: le CIUSSS de la Capitale-Nationale apporte des améliorations

Le CIUSSS de la Capitale-Nationale a récemment procédé à la mise en place des mesures supplémentaires au Centre de convalescence de la Grande Allée, déployé dans l’Hôtel Le Concorde, afin de diminuer les risques de contamination du personnel.

Récemment, des membres du personnel soignant déployés à cet endroit avaient dénoncé leurs conditions de travail, arguant qu’ils étaient exposés à un haut risque de contamination à la COVID-19.



Ils avaient notamment évoqué une ventilation inadéquate, une délimitation inefficace au niveau des zones chaudes, ainsi qu’une présence insuffisante d’intervenants en prévention et contrôle des infections (PCI).



Parmi les améliorations apportées, il y a notamment une surveillance accrue des méthodes de travail, afin de mieux contrôler les risques de contamination.



«Afin de répondre aux préoccupations du personnel, un audit supplémentaire a été demandé en tout début d'année pour s’assurer du respect des mesures en place et de la poursuite des recommandations», indique la porte-parole du CIUSSS-CN, Mélanie Otis.



Le 6 janvier dernier, une évaluation des mesures en place a donc été effectuée par une équipe de la PCI et a notamment mené à l’augmentation de la présence de sentinelles, assignées à la prévention des infections.



«Il était prévu d’ajouter des sentinelles pour couvrir les trois quarts de travail. D’autres membres du personnel sont formés en ce moment pour remplir ce mandat. En raison des enjeux de main-d'œuvre, ils ne sont pas encore libérés exclusivement pour cette fonction, mais le seront prochainement», précise la porte-parole.



Des appareils de filtration de l’air ont également été installés sur les étages occupés par le CDC et des demi-portes ont été installées dans le poste des infirmières.



Le tapis au sol représentait également une source d’inquiétude chez plusieurs employés.



La désinfection des tapis se fera désormais sur une base hebdomadaire et l'entretien quotidien des tapis sera effectué avec une balayeuse munie d'un filtre HEPA.



Le CIUSSS-CN ne s’est toutefois pas encore positionné sur la possibilité d’équiper certains travailleurs d’un masque N95.



L’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) doit éventuellement produire un rapport sur le sujet et le CIUSSS-CN indique attendre ces recommandations.