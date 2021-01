Corey Perry et Michael Frolik demeurent à Montréal

Les attaquants Corey Perry et Michael Frolik n’ont pas trouvé preneur au ballottage, mardi, de sorte qu’ils demeureront avec le Canadien de Montréal.

«On a amené ces gars-là pour apporter de la profondeur à l’équipe. Quand tu peux les garder, c’est certainement du positif pour notre groupe», a réagi l’entraîneur-chef Claude Julien, mardi, au cours de son pointe de presse.

Perry et Frolik avaient été rendus disponibles la veille par le Tricolore, qui avait par ailleurs perdu le défenseur Noah Juulsen au profit des Panthers de la Floride, lundi.

Vu qu’ils n’ont pas été réclamés, Perry et Frolik ont été assignés à l’équipe de réserve composée de cinq joueurs. Charlie Lindgren, Ryan Poehling et Cale Fleury la complètent.

«Cale Fleury a connu un bon camp. L’objectif est de donner de l’expérience à un jeune comme lui pour l’instant et à Ryan Poehling aussi», a expliqué Julien, estimant qu’il est possible que ces joueurs soient éventuellement rétrogradés à la Ligue américaine pour qu’ils puissent jouer plus tard cette saison.

Le Tricolore doit amorcer sa saison régulière en visitant les Maple Leafs de Toronto, mercredi.

«On espère mettre un sourire dans le visage des partisans», a souhaité Julien, conscient que la population a particulièrement hâte que la saison commence en cette période de pandémie de COVID-19 et de confinement.

Quatre joueurs bouclent leurs valises

Ailleurs dans la Ligue nationale de hockey, quatre patineurs ont été réclamés au ballottage, mardi. Le gardien Anton Forsberg passe ainsi des Oilers d’Edmonton aux Hurricanes de la Caroline, tandis que l’ailier Rudolfs Balcers quitte les Sénateurs d’Ottawa pour se retrouver chez les Sharks de San Jose. De leur côté, les Jets de Winnipeg ont perdu Eric Comrie et Luca Sbisa, qui évolueront respectivement avec les Devils du New Jersey et les Predators de Nashville.

Les Québécois Frédérik Gauthier (Coyotes de l’Arizona), Samuel Morin (Flyers de Philadelphie) et Mathieu Perreault (Jets) n’ont pas été réclamés.

Un curieux détour pour Victor Mete

Ben Pelosse / JdeM

À seulement 22 ans, le défenseur Victor Mete compte déjà 171 matchs d’expérience en saison régulière dans la Ligue nationale de hockey. Un détour se dresse toutefois sur sa route puisqu’il ne semble pas figurer parmi les six défenseurs réguliers du Canadien de Montréal pour entamer la présente campagne.

«Je ne savais pas trop à quoi m’attendre, le but était simplement de travailler fort et je suis heureux de mon camp d’entraînement», a indiqué Mete, mardi, en point de presse.

Le jeune défenseur ontarien, actuellement considéré comme septième arrière, pourrait se retrouver tôt ou tard dans l’équipe de réservistes («taxi squad»), une nouvelle réalité qu’il voit néanmoins d’un bon oeil.

«C’est plutôt bon, a-t-il dit, faisant allusion à une certaine compétition à l’interne. On voit que les entraînements se déroulent à haute intensité. Chacun pousse les autres à être meilleurs.»

Mardi matin, Mete était employé sur la quatrième paire défensive en compagnie de Cale Fleury à l'entraînement. Le top 6 est composé de Shea Weber, Ben Chiarot, Jeff Petry, Joel Edmundson, Brett Kulak et Alexander Romanov.

Le Canadien entame sa saison, mercredi à Toronto, avec un match contre les Maple Leafs.

Artturi Lehkonen prêt à relever le défi face aux Leafs

Ben Pelosse / JdeM

Complétant un rapide trio avec Paul Byron et Jake Evans, l ’attaquant finlandais Artturi Lehkonen aura un rôle différent, mais somme toute important à jouer pour le Canadien de Montréal et ça commence mercredi face aux Maple Leafs, à Toronto.

«Notre trio est rapide, il faut jouer avec nos forces et appliquer un bon échec-avant, a noté Lehkonen, mardi, en videoconférence. Si nous effectuons notre travail, ça va bien aller.»

«C’est un grand défi, a-t-il par ailleurs estimé, à propos des Leafs. Ils ont une bonne équipe de leur côté avec des joueurs rapides à l’attaque.»

Lehkonen, Byron et Evans pourraient notamment se retrouver sur la patinoire contre des attaquants menaçants comme Auston Matthews, Mitch Marner ou John Tavares, entre autres.

Concernant certains objectifs personnels en vue de la saison, Lehkonen a répondu à cette question en démontrant que l’équipe passait en premier.

«Je n’ai pas vraiment des objectifs personnels, a-t-il dit. Le but est de participer aux éliminatoires avec l’équipe et aller le plus loin possible.»