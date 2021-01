FRANCOEUR, Gisèle



À l'Hôpital Général de Québec, le 6 janvier 2021, à l'âge de 86 ans, est décédée dame Gisèle Francoeur, fille de feu Philippe Francoeur et de feu Yvonne Smith. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil, ses frères et sœurs: Éva (Rosaire Plante), Hélèna (feu Gilles Cyr) et Herman (Marcelle Guay); ses neveux et nièces: Jean-Yves Cyr, Hélène Francoeur (Pierre Roberge), Marc Francoeur (Josée Monette), Jean-Luc Francoeur, Stéphane Plante, Eric Plante, Christopher Francoeur et Patrick Francoeur. La famille tient à remercier tout le personnel Des Jardins Lebourgneuf pour les bons soins prodigués.