Itinérance: le fédéral verse près de 40 millions $ supplémentaires au Québec

Le gouvernement fédéral déboursera 39,8 millions $ de plus au Québec pour combattre l’itinérance en temps de pandémie de COVID-19.

Ce financement additionnel annoncé mardi par le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Ahmed Hussen, et le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux du Québec, Lionel Carmant, s’inscrit dans l’Entente Canada-Québec pour appuyer les sans-abri durant la crise sanitaire.

L’argent pourrait servir au logement, à l'orientation vers des services offerts à l'extérieur des refuges, aux soins de santé médicaux, à la coordination des ressources et à la collecte de données.

L’objectif est d’atténuer l’épidémie de COVID-19 chez les itinérants ou pour ceux qui risquent de le devenir.

Cet argent provient de fonds d’urgence de 236,7 millions $ annoncés par Ottawa en septembre pour venir en aide aux sans-abri durant la pandémie.

Avec l’enveloppe additionnelle annoncée mardi, le montant total octroyé au Québec par le fédéral dans le cadre de cette entente est de 70 millions $.