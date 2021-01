Dans le cadre des nouvelles mesures mises de l’avant pour contrer la pandémie, le gouvernement a épargné les amateurs de quad qui pourront poursuivre leur saison puisque les sentiers sont toujours ouverts.

Toutefois, cette ouverture du gouvernement ne vient pas sans obligations pour tous les amateurs de quad. Il vous faudra respecter les consignes de la santé publique à la lettre, avec la distanciation sociale en tout temps, aucun rassemblement dans les refuges, port du masque lorsque vous vous arrêtez, autant de gestes qui peuvent faire la différence. Vous devez bien comprendre que les policiers et les patrouilleurs seront très actifs durant la période intensive de confinement que nous vivons. Il n’y aura pas de tolérance. S’il y a trop de gens dans un endroit précis, ils vont sévir et fermer la place. Le message a été très clair de la part des autorités.

Pour ce qui est du logement, il peut toujours se faire en bulle familiale. Si vous êtes quatre amis en randonnée, au moment de vous arrêter pour dormir, chacun devra avoir sa chambre. Pour les repas, vous devrez les faire venir à votre chambre. Finalement, le message du Dr Arruda est assez simple à comprendre. Il faut respecter la distanciation, les mesures d’hygiène, le porte du masque et éviter complètement les rassemblements et les contacts. En ville ou dans la nature, le principe est le même. Donc, si vous agissez en personnes responsables, tout ira pour le mieux, sinon, il y a aura des surprises très désagréables. C’est dans ce sens que la saison est entre vos mains.

OUVERTURE PARTIELLE

Au moment d’écrire ces lignes, dame Nature ne collaborait pas trop avec les bénévoles des clubs pour qu’ils puissent ouvrir le réseau de sentiers.

« Effectivement, certains endroits sont ouverts, mais pour les autres, il y a un manque de neige important, d’expliquer le directeur général de la Fédération québécoise des clubs quad, monsieur Danny Gagnon. Il n’est pas question de restrictions du ministère de la Santé pour les sentiers qui ne sont pas ouverts. Rien n’a été prévu dans ce sens. Je crois que si les gens respectent les consignes, les activités de plein air vont demeurer disponibles. »

Tout est une question de neige, tout simplement. « C’est assez simple ce qui se passe. Les Hautes-Laurentides sont ouvertes alors que les Basses-Laurentides--- sont fermées par manque de neige. Dans la région de Chaudière-Appalaches, certains clubs sont ouverts, d’autres non. Même situation dans le Bas-Saint-Laurent et le Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Actuellement, on peut dire que 50 % du réseau de sentiers est ouvert. Pour le reste, il ne manque que la neige et le froid. »

LA NOUVELLE LOI

La nouvelle loi sur les véhicules hors route est officiellement en vigueur. Sa mise en application apporte son lot de nouveautés qui peuvent faire la différence.

« En premier lieu, maintenant, il faut obligatoirement posséder un permis de conduire pour circuler avec un quad en sentier. C’est un élément très important, d’expliquer l’expert. Pour les jeunes de 16 ans, il faut obligatoirement qu’ils suivent une formation afin de pouvoir conduire en sentier. La consommation d’alcool doit aussi être surveillée exactement comme sur la route. Les points de démérite s’appliquent si on commet des infractions en sentier, ce qui affecte directement le permis de conduire. Les gens qui avaient perdu leur permis de conduire en raison de l’alcool en région et qui se tournaient du côté du quad pour aller travailler, ce n’est plus possible maintenant. »

La nouvelle mesure du permis de conduire répond à une demande des différents corps policiers.

« Oui, les corps policiers ont deman-dé cette mesure, parce que si on consulte les chiffres pour les accidents de quad, très souvent, l’alcool est en cause. Par exemple, dans le cas des décès, il est prouvé que 70 % des gens avaient consommé de l’alcool. Il faut se rappeler qu’avec la nouvelle mouture de la loi, le ministre des Transports, monsieur Bonnardel, avait comme objectif d’améliorer la sécurité des utilisateurs. Il fallait le faire. »

LES MESURES SANITAIRES

Si les clubs possédaient déjà un guide des mesures sanitaires, il a fallu que la Fédération le modifie pour permettre de répondre aux nouvelles normes.

« Nous avions déjà un plan que nous sommes en train de refaire au goût du jour, si on peut le dire ainsi. Parmi les nouvelles mesures, il faut éviter les rassemblements. Il se peut fort bien que, tout dépendant comment les mesures sont applicables, des relais de survie soient fermés pour une certaine période. Il faut bien comprendre qu’il n’est pas toujours possible de respecter la distanciation dans plusieurs de ces sites. »

Les randonnées locales sont aussi encouragées par le DG de la Fédération.

« Pour un certain temps, les quadistes doivent penser à des randonnées plus locales, au lieu des longs voyages. Il faut se rappeler que dans plusieurs régions, les restaurants sont fermés et que pour l’hébergement, ce n’est pas simple dans bien des cas. Dans ces circonstances, il devient plus difficile pour le quadiste de voyager. La pratique locale devient donc la norme à suivre pour l’instant. »

Plus de 1000 agents de surveillance de la Fédération seront dans les sentiers pour faire appliquer la loi et le respect des normes sanitaires. Avec la nouvelle loi, ils ont des pouvoirs accrus. Ils peuvent entre autres, vérifier les permis de conduire.

En attendant que tout fonctionne normalement, monsieur Gagnon conseille aux quadistes de consulter les informations sur le site de leur club pour connaître exactement la situation concernant leurs sentiers.