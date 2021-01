Le PDG d’Apple veut que les émeutiers du Capitole rendent des comptes, même Trump

SAN FRANCISCO | Le patron d’Apple Tim Cook a déclaré mardi que toutes les personnes impliquées dans les récentes émeutes du Capitole à Washington devaient « rendre des comptes », y compris le président Donald Trump.

• À lire aussi: Violences au Capitole: des «centaines» d’inculpations à prévoir

• À lire aussi: Donald Trump juge qu’il n’y a «aucun risque» qu’il soit démis en vertu du 25e amendement

• À lire aussi: Le monde des affaires cible les portefeuilles de Trump et de ses partisans

« Je pense qu’il est essentiel que les gens rendent des comptes. On ne doit pas esquiver cette question. On doit la prendre au sérieux et comprendre ce qui s’est passé pour aller de l’avant », a-t-il dit sur la chaîne américaine CBS.

« Personne n’est au-dessus de la loi », a-t-il répondu quand le présentateur lui a demandé s’il incluait le président américain sortant.

Donald Trump est accusé par de nombreux élus, associations et entreprises d’avoir encouragé ses partisans à envahir le Capitole pendant la séance du Congrès pour certifier la victoire de Joe Biden.

« Ce qui est formidable dans notre pays, c’est que c’est un État de droit. Je pense que toutes les personnes qui y ont pris part doivent rendre des comptes », a-t-il martelé lors d’une interview qui doit être diffusée dans son intégralité mercredi.

Les débordements de la semaine dernière ont choqué le pays et terni son image à l’étranger.

Les géants d’internet ont réagi en supprimant de nombreux contenus liés aux émeutes et en suspendant des comptes impliqués, y compris celui du milliardaire républicain, désormais privé de Twitter et Facebook.

Apple et Google ont retiré le réseau social conservateur Parler de leurs plateformes de téléchargement d’applications, à cause de sa politique de modération trop laxiste.

Les deux voisins de la Silicon Valley ont expliqué que des « menaces de violences » et « activités illégales » proliféraient sur le réseau très populaire chez les partisans de Donald Trump.

Tim Cook avait soutenu Hillary Clinton lors de la campagne de 2016, et critiqué certaines politiques du président républicain, notamment sur les sujets liés à l’immigration.

Il a néanmoins réussi à maintenir tout au long du mandat de Donald Trump une relation cordiale, qui lui a notamment permis d’obtenir des exemptions aux taxes douanières imposées aux importations de Chine.