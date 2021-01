Les Blackhawks font confiance à Jeremy Colliton

Les Blackhawks de Chicago ont accordé une prolongation de contrat de deux ans à leur entraîneur-chef, Jeremy Colliton, mardi matin.

Le pacte se terminera à la fin de la campagne 2022-2023.

Celui qui célébrera son 36e anniversaire de naissance mercredi a décroché le poste de pilote le 6 novembre 2018. Au cours de la dernière campagne, les Hawks ont pris le 12e rang de l’Association de l’Ouest avant de surprendre les Oilers d’Edmonton en ronde de qualification.

Depuis son arrivée à la barre de l’équipe, Colliton a présenté une fiche de 62-58-17 en saison régulière.

«Jeremy a montré son habileté évidente à développer le jeune talent au cours de ses deux années comme entraîneur-chef, a déclaré le directeur général, Stan Bowman, par voie de communiqué. Cela, combiné à sa vaste connaissance du hockey, sa communication exceptionnelle et sa détermination à gagner, nous donne extrêmement confiance. Jeremy a ce qu’il faut pour ramener ce club au niveau élite. Nous continuons de bâtir une formation pouvant compétitionner année après année.»

«Je suis reconnaissant à l’égard de la famille Wirtz et de Stan Bowman pour leur soutien indéfectible durant mon séjour avec l’organisation, a ajouté Colliton. Nous continuons de mettre en place les fondations de cette équipe et continuons de travailler auprès de nos joueurs pour leur permettre le plus possible d’obtenir du succès. Je m’attends à relever le défi de développer un club dont les partisans seront fiers et d’aider les Blackhawks à revenir au niveau des champions.»

Les Hawks amorceront le calendrier régulier mercredi en visitant le Lightning de Tampa Bay.