Les hôpitaux en situation critique: une clinique privée de Québec prête main-forte au réseau de la santé

Alors que les hôpitaux sont dans un état critique en raison de la COVID-19, la clinique Opéra MD de Québec prête main-forte au réseau de la santé en rendant ses installations disponibles pour effectuer des chirurgies.

«On est vraiment comme une salle d’hôpital. Ce sont les listes d’attente des chirurgiens et des hôpitaux qui sont prises en compte et c’est l’hôpital qui prépare un programme opératoire en collaboration avec nous pour être certain qu'on a tout l’équipement nécessaire», a expliqué mardi Daniel Lapointe, anesthésiologiste, directeur médical et propriétaire de la clinique Opéra MD, sur QUB radio.

Lorsque l’hôpital juge qu’un patient sur une liste d’attente peut être traité à la clinique Opéra MD, cette dernière prend la relève. L’argent qui devait initialement être versé à l’hôpital est alors versé à la clinique.

Ce type de collaboration entre le public et le privé existe depuis plusieurs années dans la région de Montréal.

Depuis septembre, ce sont plus de 300 patients qui ont été traités à la clinique Opéra MD de Québec.

