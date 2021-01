Les hôteliers réclament plus de souplesse pour payer leurs taxes à Québec

Les hôteliers de Québec réclament des assouplissements pour leur facture de taxes municipales en 2021 et demandent à l’administration Labeaume de permettre le paiement en dix versements.

La directrice générale de l'Association hôtelière de la région de Québec, Marjolaine de Sa, propose de diviser la facture annuelle en dix versements, à compter du mois de mars, pour «atténuer le choc», au lieu des quatre versements exigés en 2021 (3 mars, 3 mai, 5 juillet et 3 septembre).

Sur la Rive-Sud, la Ville de Lévis, elle, propose déjà à ses contribuables, depuis plusieurs années, de payer la facture de taxes en douze versements égaux sans frais ni intérêts.

Avec l’évolution de la pandémie, l’instauration de règles plus strictes au Québec comme le couvre-feu et le nouveau confinement décrété en Ontario, l’Association hôtelière s’attend à des mois de janvier et de février désastreux pour ses membres et s’inquiète une fois de plus de leur capacité de payer.

«On n’est pas prêts pantoute à payer un compte de taxes en mars, qui est basé sur nos revenus de 2018... On est ouverts à discuter avec la Ville. Je veux travailler avec eux pour trouver une entente afin d’assouplir les modalités de paiements de nos taxes. Je leur ai lancé une invitation aujourd’hui. J’attends un retour de leur part», a confié Marjolaine de Sa en entrevue mardi.

En mars 2020, quand la crise sanitaire a éclaté, la Ville de Québec avait annoncé le report de l’échéance de trois des quatre versements exigés annuellement. La pénalité en cas de retard avait également été abolie et les frais d’intérêt revus à la baisse, passant de 7% à 5%.

Lors de la présentation du budget 2021 – en novembre dernier –, la Ville a cependant confirmé que la facture de taxes devrait être acquittée en 4 versements égaux cette année. Le report de l’échéance des versements n’est pas dans les cartons cette fois-ci.

Entente à la pièce possible

Au cabinet du maire Labeaume, on répète à qui veut l’entendre que tous les commerçants qui ont de la difficulté à payer leurs taxes sont invités à contacter la Ville pour «prendre des ententes de paiement» à la pièce. Cette invitation, lancée l’an dernier, est toujours valide. La pénalité de 5% en cas de retard, par ailleurs, a été abolie jusqu’au 31 décembre 2021, rappelle-t-on.