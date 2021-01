Les Kings toujours contents d'avoir Byfield, dit Luc Robitaille

Même si certains experts ont critiqué la décision des Kings d'opter pour Quinton Byfield à la place de Tim Stuetzle au dernier repêchage, Luc Robitaille ne regrette pas le choix de son équipe.

Le président de la formation de Los Angeles a fait cette révélation lors de son entrevue avec Jean-Charles Lajoie, mardi, sur les ondes de TVA Sports.

«Les deux joueurs sont fantastiques. Tim, on a fait beaucoup de travail sur lui. Quinton Byfield est un gros joueur qui est capable de patiner. C'est un joueur qu'on aime beaucoup. Avec le Canada, on lui a demandé de jouer un rôle. Il s'est adapté à ce qu'on lui a demandé de faire. Nous sommes très contents avec notre choix. On veut construire une équipe qui peut gagner. Quand Byfield sera plus mature, on croit qu'il pourra nous aider à réaliser notre objectif.»

En ce qui concerne les attentes pour la prochaine saison, Robitaille croit que les Kings peuvent surprendre.

«On veut faire les séries éliminatoires, c'est le but de nos joueurs. On a terminé la dernière saison avec sept victoires de suite. Si on joue de la bonne façon, on peut battre plusieurs équipes. Ce sera important d'avoir un bon début de saison, on ne sait jamais ce qui peut arriver.»

S'ils veulent participer aux séries, les Kings auront besoin d'un Drew Doughty au sommet de sa forme. Robitaille croit que le défenseur vedette des Kings appartient toujours à l'élite de la LNH.

«C'est un grand compétiteur. Il joue pour gagner, c'est sa plus grande qualité. D'avoir Olli Maatta pour jouer avec lui, ça va l'aider beaucoup. Ça reste notre meilleur défenseur et il aura beaucoup de temps de glace.»