NBA : resserrement du protocole à prévoir

Pendant que les Celtics de Boston voyaient une troisième rencontre consécutive repoussée en raison de la pandémie de COVID-19, la NBA et l’Association des joueurs négociaient, mardi, afin de resserrer les mesures du protocole de sécurité.

C’est du moins ce que le réseau ESPN a rapporté. Après avoir vu les duels de dimanche et mardi – contre le Heat de Miami et les Bulls de Chicago respectivement – reportés, les Celtics ne pourront affronter le Magic d’Orlando, mercredi, puisqu’ils n’ont pas assez de joueurs disponibles.

Par ailleurs, le circuit Silver voudrait ajouter quelques contraintes lors des parties pour éviter la propagation de la maladie. Ainsi, les accolades pourraient être interdites avec les joueurs des équipes adverses. Les contacts physiques au sein même des équipes devraient également être diminués, notamment en faisant une croix sur les tapes dans la main après les lancers francs.

Si les changements se concrétisent, les joueurs ne pourront plus quitter leur chambre d’hôtel outre que pour les activités d’équipe lorsqu’ils sont sur la route et ne pourront plus inviter des gens dans leur chambre. La directive s’appliquera également à domicile, où les athlètes ne pourront sortir de leur domicile que pour des besoins essentiels.

Les rencontres d’avant-match seront limitées à 10 minutes avec les masques dans le vestiaire. Toutes les autres réunions devront avoir lieu sur le terrain ou dans un endroit assez grand pour permettre la distanciation physique. Le port du masque au banc de l’équipe sera maintenant requis à tout moment. Les joueurs quittant le terrain auront un endroit désigné pour reprendre leur souffle avant de retrouver leurs coéquipiers au banc principal.

Selon les protocoles en place depuis le début de la saison, les joueurs n’ont pas le droit d’aller dans les bars et les clubs. Ils ne peuvent pas participer à des événements regroupant plus de 15 personnes.

James Harden avait notamment été mis à l’amende, déboursant 50 000 $, après avoir été pris la main dans le sac dans un club de Houston pendant le temps des Fêtes.