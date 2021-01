Pour traverser le décès d’un chien de compagnie

J’écris pour le bénéfice de « Une endeuillée incomprise » qui vous écrit ce matin à propos de l’euthanasie de son épagneul Tootsie et de la difficulté qu’elle a d’aider sa fille à traverser ce deuil. Contrairement à ce que certains lui disent, elle n’est nullement « moumoune » de pleurer un chien qui partage la vie de la famille,depuis 14 pour elle et son mari, et 8 ans pour leur fille.

Un mois après avoir fait euthanasier mon chien, je commence à peine à revivre. On s’attache tellement à ces petites bêtes qui sont toujours heureuses de nous voir et qui nous devinent d’un regard ou d’un coup de museau. Le livre de Florence Meney fut une excellente suggestion à laquelle j’ajouterais le site : https//naitreetgrandir.com/fr/etape/3-5-ans/vie-famille/fiche.aspx ?doc=ik-naitre-grandir-enfant-mort-animaldomestique-chien-chat-deuil

Christiane Pichette

« Papi JP. », un autre lecteur, suggère : « Deuil animalier » de France Carlos qui lui a permis, ainsi qu’à ses proches, de faire le deuil d’un chien décédé en novembre, après 15 ans de vie avec eux. Il cherche un autre chien pour combler le vide et le recommande à tous les endeuillés.